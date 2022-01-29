4 أضرار عند الإفراط في تناول السبانخ.. تعرف عليها

تجد الخضروات الورقية دائماً مكاناً خاصاً في خطة النظام الغذائي الصحي، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من المغذيات، من بينها السبانخ، حيث أن هناك العديد من الأسباب لتسميتها بالطعام الخارق مثل أنها منخفضة السعرات الحرارية، ومحملة بالعناصر الغذائية الصحية وتدعم صحتك بعدة طرق، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين A وC وK، وقد يساعد تضمين هذا الطعام الفائق بانتظام في نظامك الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وإدارة مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة جيدة وفقدان الوزن وزيادة مستوى الهيموجلوبين في الدم، نظراً لأن السبانخ يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، فإنها يمكن أن تساعد أيضاً في السيطرة على مرض السكري.

ولكن يوضح تقرير موقع «تايمز أوف انديا» أضرار الإفراط في تناول كميات عالية من السبانخ.

تناول وعاء صغير من السبانخ كل يوم ليس ضاراً بالصحة أو يؤدي إلى أي آثار جانبية، ولكن التناول المفرط من السبانخ يؤثر ببطء على صحتك بالطرق التالية:

1. نقص المغذيات:

يحتوي السبانخ على حمض الأكساليك، وهو مركب طبيعي في النباتات، وعندما تزيد كمية هذا المركب في الجسم عن المستوى الطبيعي، فإنه يبدأ في التأثير على قدرة الجسم على امتصاص المعادن الأخرى، حيث يؤثر حمض الأكساليك على قدرة الجسم بامتصاص الزنك والمغنيسيوم والكالسيوم.

2. الحساسية:

تحتوي الخضار الورقية الخضراء على الهيستامين، وهي مادة كيميائية توجد في بعض خلايا الجسم والتي قد تؤدي إلى تأثير تحسسي زائف طفيف في بعض الحالات.

3. التفاعل السام:

قد يكون للإفراط في تناول السبانخ في وقت واحد أو على مدى فترة من الزمن تأثير سام على الجسم.

4. مشاكل في المعدة:

قد يسبب الإفراط بتناول السبانخ في الشعور بالانتفاخ والمغص ومشاكل المعدة هذه بسبب ارتفاع نسبة الألياف فيها.

من الذي يجب أن يكون حذرا أثناء تناول السبانخ

الأشخاص ممن لديهم تاريخ من الإصابة بحصوات الكلى:

• عندما يكون هناك الكثير من حمض الأكساليك في الجسم بسبب تناول كميات كبيرة من السبانخ، فإن الجسم يجد صعوبة في التخلص منه، ويؤدي إلى تراكم حصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

• إذا كنت تعاني من مشاكل في المفاصل:

إلى جانب حمض الأكساليك، فإن السبانخ غنية أيضاً بالبيورين، وهو نوع من المركبات، وقد يؤدي هذان المركبان معاً إلى الإصابة بالنقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من آلام المفاصل والتورم والالتهابات، فإن تناول السبانخ الزائد قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

• إذا كنت تتناول أي دواء مضاد لتخثر الدم:

السبانخ مصدراً غنياً بفيتامين K، وقد يتفاعل هذا الفيتامين في السبانخ مع عقار مضاد التخثر المستخدم لغرض ترقق الدم، وقد يؤثر أيضاً على عوامل التخثر الأخرى الموجودة في الدم.

المصدر / وكالات