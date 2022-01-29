اليوم، أُنهي (۹١٣١) يومًا في السجن، إنه الرقم الذي لا ينتهي عند حد، وعمري قد انتصف بين السجن والحياة، والأيام قبضت على عنق الأيام، كل يومٍ أمضيته في السجن يقلب "شقيقه" الذي أمضيته في الحياة، فالسجن كالنار يتغذى على حطام الذاكرة.

ما سبق هو جزء من رسالة خطها بحبر الصبر والاحتساب الأسير وليد أبو دقة المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 1986، وهو من الأسرى الذين وفقهم الله عز وجل؛ لأن يُهربوا نطفةً من داخل السجن سماها بعد أن كتب الله لها الحياة "ميلاد"، وكأنها دلالة على رغبة وليد بالبقاء على قيد الحياة.

من يتأمل الرسالة بكاملها، يلحظ أن أبعادَ السجن تتعدى سجن الجسد لتصل إلى سجن الروح والعقل والإرادة والذاكرة والتكاثر وتخويف من هم خارج أسوار السجن، ويتساءل كما تساءلتُ، هل كان وليد غائبًا عن الوعي وهو يكتب رسالته؟

إجابتي المتواضعة، لا أظن؛ فثمة أُناس وهبهم الله عز وجل قدرة هائلة على الصمود والأمل والنظر للمستقبل وكأنهم يرونه رأي العين.

وبالعودة إلى "أنا مريم يا أبي" فـ"مريم" هي توأم "رند"، الزهرتان اللتان دخلتا التاريخ من أروع أبوابه بأنهن زهرتان لوالدهما الأسير يسري الجولاني واللتان نالتا شرف الوجود في هذه الحياة عن طريق النطف المحررة من السجون الصهيونية، والتي بلغت ما يزيد على 100 حالة بين النجاح والفشل، بدأت بـ"مهند" ابن الأسير عمار الزبن وصولًا إلى "مريم ورند" يسري الجولاني، وما زالت المعركة مستمرة.

ولمن لا يعلم فإن رحلة تحرر النطف رحلة ليست وردية، بل هي ككل رحلات البحث عن الحرية شاقة ومتعبة وغير مضمونة النتائج؛ لأنها تحتاج لظروف خاصة، لكن مشيئة الله فوق كل الصعوبات، كما أنها رسالة للعدو بأن أوجه النضال والبقاء متجددة، وكأني بآيات الله عز وجل حاضرة تقول لليهود: "فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا".

إن ولادة أطفال من نطف مهربة لم يكن سهل التقبل عند الاحتلال، فهم كالشوكة في حلقه، لا يرغب ببلعها ولا يقدر على إخراجها، وهذا ظهر في منعهم للأطفال من زيارة آبائهم، وهذا عبّر عنه وليد أبو دقة حين قال: دولة نووية تحارب طفلًا لم يولد بعد فتحسبه خطرًا أمنيًّا، ويغدو حاضرًا في تقاريرها الاستخبارية ومرافعاتها القضائية.

ورغم الصمود الأسطوري الذي يبديه الأسرى في السجون الصهيونية نرى بعض من أبناء جلدتنا يُخرجون أفلامًا مسيئةً لهم، وأعني هنا فيلم "أميرة" الذي تدور أحداثه حول الطفلة "أميرة" التي وُلدت من نطفة مهربة ولما كبرت اكتشفت أنها كانت من نطفة لضابط مخابرات صهيونية.

يبقى القول واجبًا بأن معركة حبس الأجساد قد حقق فيها العدو نجاحًا، لكن حبس الإرادة، فلا، فالنطفة التي تحررت من السجون وصارت طفلًا، ستكون أول من يستقبل أباه، وتلوح بشارة النصر وتُعرّف عن نفسها "أنا مريم يا أبي".

ملاحظة: رسالة الأسير وليد أبو دقة تحررت من السجون عام 2011.