الحواجري.. عائلة تحمل راية الدفاع عن أندية النصيرات

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كغيرها من العائلات الفلسطينية اشتهرت عائلة الحواجري في مخيم النصيرات بممارسة الرياضة، لتفرض حضورها القوي على الساحة الرياضية من خلال لاعبيها الذين قدموا الكثير، وساهموا في تحقيق العديد من الإنجازات، من خلال الأندية التي مثلوها في مسيرتهم الرياضية الحافلة بالعطاء.

انتشر لاعبوا العائلة بين أندية المحافظة الوسطى بشكل عام، ومخيم النصيرات بشكل خاص على مدار العقود الماضية، فلعب تيسير وياسر وعلاء ومحمد فتحي لفريق أهلي النصيرات، بينما اختار ماهر اللعب لأهلي البريج وخدمات النصيرات والصلاح، كما لعب نضال وابراهيم وأحمد يوسف وأحمد فتحي لأندية الزوايدة والجزيرة والرباط، كما يتواجد حالياً عدد من اللاعبين الناشئين في بعض الأندية.

وأصبح حالياً أبناء العائلة قادة فرق المخيم خلال الفترة الحالية، فبعد أن تنازل الكابتن فريد الحواجري عن شارة القيادة لفريق خدمات النصيرات، والتي حملها السنوات عديدة، وقرر بعدها خلع قميصه، حمل الراية من بعده أحد أبناء عمومته أيمن علي الحواجري.

وفي نادي المخيم الأخر الأهلي، تقلد اللاعب أيمن فايز الحواجري، شارة القيادة لفريقه ، بعد أن أصبح أقدم لاعب بالفريق، ويقود خط الدفاع حالياً.

حارس مرمى نادي الأقصى اللاعب على الحواجري، حمل على عاتقه قيادة الفريق منذ الموسم الماضي، ويُقدم مستويات راقية مع فريقه، وربما يبقى واضعاً للشارة لسنوات قادمة.

وقاد اللاعب محمد غازي الحواجري، نادي الرباط بلقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، وكان قائداً للفريق في العديد من المباريات، خلفاً لإبن عمومته ياسر الذي كان قائداً للفريق سنوات عديدة.