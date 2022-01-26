مركز: 602 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الأسرى منذ بداية الجائحة

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجون الاحتلال ارتفعت اليوم لتصل إلى 602 أسيراً منذ بداية انتشار الجائحة في مارس 2020، وهو ما يشكل نسبة 13% من أعداد الأسرى.

وقال مركز فلسطين في بيان نشر أمس، إن أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن إيشل وصلت إلى 75 أسيراً، بعد اكتشاف عشرات الإصابات الجديدة أول من أمس، ليضافوا إلى الإصابات التي اكتشفت الأيام الماضية في سجني عوفر والنقب، وإصابة 10 من الأسيرات في سجن الدامون.

وحذر المركز من إمكانية ارتفاع أعداد الإصابات في صفوف الأسرى خلال الساعات والأيام القادمة بشكل أكبر، نتيجة الاكتظاظ الشديد داخل السجون، ووجود عشرات الأسرى المخالطين الذين لم تتعامل معهم إدارة السجون بجدية ولم تطبق عليهم إجراءات السلامة المطلوبة.

وأعرب عن خشيته على حياة الأسرى في سجون الاحتلال، مع تزايد أعداد الإصابات، الأمر الذي يشكل خطورة حقيقية على حياة الأسرى، ويعكس حالة الاستهتار الواضحة في بحياة الأسرى وتعمد عدم توفير أدوات الوقاية والسلامة اللازمة لهم.

وأشار الأشقر إلى أن الأوضاع المعيشية والصحية الصعبة في فصل الشتاء تساعد على انتشار الفيروس وتفشيه بين الأسرى، وخاصة مع تشابه أعراض الكورونا ومرض الإنفلونزا الذي يصيب الأسرى بكثرة في مثل هذه الأوقات نتيجة البرد القارس وعدم توفر وسائل تدفئة أو أغطية وملابس شتوية كافية، وهي أجواء ينشط بها الفيروس يضاف إليها عدم إجراء فحص سريع للأسرى لمعرفة المصابين وعزلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين