موظفون بحكومة الاحتلال ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

اقتحم عشرات الإسرائيليين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية.

وأظهر مقاطع مصورة لحظة تدنيس المستوطنين المنطقة الشرقية من "الأقصى" بعد اقتحامها بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسهم قرب مصلى باب الرحمة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن من بين المقتحمين للمسجد الأقصى موظفون في حكومة الاحتلال وبأعداد كبيرة، نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، اقتحم المسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا، مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

المصدر / فلسطين أون لاين