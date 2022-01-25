"حماس": اعتراف الاحتلال بفشل عملية "سييرت متكال" نصر للمقاومة

عدَّ القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، اعتراف رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، غادي أيزينكوت، بفشل عملية (سييرت متكال) في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في عام 2018، نصر للمقاومة الفلسطينية.

وقال رضوان في تصريح صحفي: "إن اعتراف ايزينكوت بأن عملية سييرت متكال في خان يونس كانت أفشل عملية خلال فترة ولايته، يدلل على انتصار المقاومة، وفشل الاحتلال الذريع في معركة حد السيف".

وأضاف رضوان: "كل التحية لكتائب عز الدين القسام ولشهداء معركة حد السيف، وعلى رأسهم الشهيد نور بركة، وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن قدسنا وأسرانا وأهلنا".

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد نقلت اعتراف رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي ايزنكوت، بفشل وحدة "سييرت متكال" في مدينة خانيونس جنوب ققطاع غزة خلال العام 2018.

وتخطى أيزنكوت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أثناء حديثه عن العملية خلال مقابلة أجرتها معه الصحيفة العبرية، معترفًا بأن العملية هي من أفشل العمليات خلال فترة ولايته، وفقًا لترجمة موقع عكا للشؤون الإسرائيلية.

وقال أيزنكوت: "لقد أقام الموساد لي حفل وداع، وخلاله تم توجيه سؤال لي: ما هو فشلي الأكبر خلال ولايتي؟ فأجبت: إنه حادث خان يونس، وأنا أتحمل مسؤولية ذلك".

المصدر / فلسطين أون لاين