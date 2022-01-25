من إنقاص الوزن إلى مرض السكري.. أفضل الأنظمة الغذائية لعام 2022

قامت لجنة مكونة من 27 خبيراً معترفاً بهم عالمياً في تخصصات النظام الغذائي والتغذية والسمنة والسكري وأمراض القلب بمراجعة الحقائق الخاصة بأنظمة غذائية لسبع فئات، حيث قيمت هذه اللجنة أربعين نظاماً غذائياً ورتبتها في قائمة التصنيف السنوي لعام 2022، بحسب شركة US News & World Report الأميركية، المعنية بنشر الأخبار والآراء والتصنيفات والتحليلات. وشرح أحد الخبراء قائلاً: "رغم أن فقدان الوزن على المديين القصير والطويل هو أمر مهم عند تقييم فائدة وجدوى الحمية الغذائية، لكن الاختبار الحقيقي للنظام الغذائي هو ما إذا كان يمكن أن يستمر لسنوات طويلة ضمن نمط الحياة الروتينية. كما تم احتساب درجة أمان وسلامة لكل حمية (نقطتين في مقياس التقرير)، لأنه لا ينبغي أن يكون أي نظام غذائي خطيراً".

فوائد متعددة لنظام البحر المتوسط:

وفق تقرير US News and World تصدرت حمية البحر الأبيض المتوسط للعام الخامس على التوالي قائمة أفضل نظام غذائي لعام 2022 - بنتيجة 4.8 من 5 نقاط.

وأصبح هذا النظام الغذائي المنافس الأول نظراً لسهولة اتباعه وتمتعه بدلائل طبية وبحثية تدعم فائدته واتزانه من الناحية التغذوية. وللتوضيح، يشدد نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على استهلاك الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة، ويعتبر أحد أكثر الأنظمة الغذائية الصحية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ولإطالة العمر وتعزيز الصحة الذهنية.

ووفقاً للخبراء، يقدم نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن وصحة القلب والدماغ والوقاية من السرطان والوقاية من مرض السكري والسيطرة عليه. وباتباع حمية البحر الأبيض المتوسط، يمكنك أيضاً الحفاظ على هذا الوزن مع تجنب الأمراض المزمنة.

النظام المرن ومراقبة الوزن:

وفاز «النظام الغذائي المرن» بعدة مراتب صحية تغذوية. ويشجع هذا النظام على تناول المزيد من النباتات وتقليل اللحوم. وبينت دلائل الدراسات أن متبعي هذا النظام لا يمكنهم فقط إنقاص الوزن بل وتحسين صحتهم بشكل عام وخفض معدل الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان والعيش لفترة أطول.

أما نظام مراقبة الوزن Weight Watchers فقد احتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن.

ويعتمد هذا النظام الغذائي الفرنسي الأصل على تناول مجموعة أغذية وفق جدول محدد من النقاط (تركز بشكل عام على تناول أغذية غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية).

ووفق النقاط التي تعطى لكل نوع غذائي يتم تصنيف الأغذية إلى مسموحة وغير مسموحة، كما يشمل نظام الريجيم حساب ممارسة الرياضة في صورة نقاط سلبية، فمثلاً ممارسة رياضة الجري لمدة 30 دقيقة يومياً تعادل خسارة 7 نقاط.

قائمة بالفئات التغذوية الفائزة:

1 - أفضل نظام غذائي لمرض السكري

تصدرت حمية البحر الأبيض المتوسط القائمة، وتبعها النظام الغذائي المرن، والنظام الغذائي النباتي.

2 - أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن

حصل نظام مراقبة الوزن المعروف باسم Weight Watchers على المركز الأول، تبعه في ذلك النظام الغذائي المرن.

3 - أفضل نظام غذائي لصحة القلب

حاز نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي المرتبة الأولى، تبعه النظام الغذائي الأورنيش، الذي ابتكره الدكتور دين أورنيش في عام 1977، وهو مؤسس معهد أبحاث الطب الوقائي في كاليفورنيا.

4 - أفضل النظم الغذائية النباتية

تصدرت حمية البحر الأبيض المتوسط القائمة مرة أخرى، متبوعة بالحميتين المرنة والنباتية.

5 - أفضل برامج الحمية الجماعية لفقدان الوزن

تقاسم المركز الأول كل من حمية مايو كلينيك وخطة مراقبة الوزن weight watchers.

6 - اتباع نظام غذائي أسهل

احتل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط المرتبة الأولى في قائمة أسهل الحميات من حيث اتباعه، وتبعه النظام الغذائي المرن ونظام الخصوبة بالمركزين 2 و3 على التوالي.

7 - أفضل الأنظمة الغذائية للأكل الصحي

احتل النظام الغذائي للبحر المتوسط المرتبة الأولى، بينما احتل نظام DASH داش والحمية المرنة المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

حميات تجب محاربتها ووقف الترويج لها:

من المعروف أن فقدان أي كمية من الوزن حتى لو بمقدار %5 من وزن الجسم سيساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلب بشكل كبير، لذلك يمكن القول إن اتباع أي حمية تسبب نقصان الوزن سيساهم أيضاً في تحسين الصحة العامة. لكن الحقيقة أكثر تعقيداً، فاتباع حمية ضارة تسبب زيادة في السميات أو فقراً في المغذيات سيضر بالجسم أكثر مما سيفيده، مما يبرر احتساب اللجنة لنقاط تحدد أمان وسلامة كل حمية غذائية.

وبحسب البيانات، أكد تقرير اللجنة على اعتبار «حمية فصيلة الدم» و«حمية البيض فقط» وأي حمية تركز على تناول طعام محدد وغيرها من البدع كحميات تجب محاربتها ووقف أي ترويج لها خلال عام 2022.

المصدر / وكالات