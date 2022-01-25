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وفاة صياد بانقلاب مركبه شمال قطاع غزة

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إثر انقلاب مركبه

وفاة صياد بانقلاب مركبه شمال قطاع غزة

25 يناير 2022 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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الصياد شبير (أرشيف)

توفي صياد فلسطيني، صباح اليوم، إثر انقلاب مركبه داخل البحر في منطقة الواحة شمال قطاع غزة.

وأوضح نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش في تصريح نشرته "وكالة الرأي" الحكومية، أن الصياد يحيى سامر شبير (24 عامًا) من سكان شمال قطاع غزة، توفي إثر انقلاب "حسكة صيد" صغيرة شمال القطاع.

يذكر أن الشرطة البحرية سارعت بالوصول إلى مكان الحادث، وإخراج الجثة من عرض البحر.

ويعد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#نقيب الصيادين #الصياد شبير

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