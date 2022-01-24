البرغوثي: لقاء "الشيخ" مع "لابيد" محاولة عقيمة لاستعادة أوضاع سابقة

قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضفة الغربية، جاسر البرغوثي، إن "لقاء حسين الشيخ مع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد استمرار لسياسة يتفق الكل الفلسطيني على فشلها".

واعتبر البرغوثي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن اللقاء "محاولة عقيمة لاستعادة أوضاع سابقة بات من المؤكد أن جماهير شعبنا المشتبكة مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة تجاوزتها بشكل قاطع".

وأضاف أنه "يضاعف من خطورة هذا اللقاء أنه يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل، وفي ظل معاناة أسرانا الأبطال وخاصة تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد".

ومساء أمس، عقد لقاء بين وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، داخل الكيان الإسرائيلي.

وهذا اللقاء ليس الأول مؤخرا بين قيادات بارزة في السلطة الفلسطينية وحركة فتح مع وزراء إسرائيليين.

يُشار إلى أنه في نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي، التقى عباس مع غانتس في منزله بمستوطنة "روش هاعين" قرب "تل أبيب".





المصدر / فلسطين أون لاين