تعميم مهم من وزارة الصحة بغزة حول فحص كورونا والتطعيم

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة تعميما مهما للمواطنين حول تقديم خدمات التطعيم وفحص عينات كورونا.
وقالت الصحة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "للتخفيف على المواطنين في تلقي خدمات التطعيم وفحص عينات كوفيد19 وخاصة الفحص السريع تقرر أن يمتد العمل حتى الفترة المسائية في مراكز الرعاية الصحية التالية:
1. مركز صحي مسقط جباليا- محافظة الشمال
2. مركز صحي مسقط الرحمة-محافظة غزة
3. مركز صحي الشاطئ -محافظة غزة
4. مركز صحي دير البلح -محافظة الوسطى
5. مركز صحي شهداء خان يونس -محافظة خان يونس
6. مركز صحي بني سهيلا -محافظة خان يونس
7. مركز صحي شهداء رفح -محافظة رفح
أوضحت أنه سيتم العمل بهذا القرار بدءا من يوم غد الثلاثاء 2022/1/25.
ونوهت إلى أن الفترة المسائية تمتد للساعة 6 مساءا من الاحد إلى الخميس أسبوعيا خلال الفترة الحالية.
ووأشارت أن كافة مراكز الرعاية الاولية وعددها 47 مركز صحي حكومي تعمل خلال فترة الدوام الرسمي يوميا.