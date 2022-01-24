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تعميم مهم من وزارة الصحة بغزة حول فحص كورونا والتطعيم

24 يناير 2022 . الساعة 18:28 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة تعميما مهما للمواطنين حول تقديم خدمات التطعيم وفحص عينات كورونا.

وقالت الصحة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "للتخفيف على المواطنين في تلقي خدمات التطعيم وفحص عينات كوفيد19 وخاصة الفحص السريع تقرر أن يمتد العمل حتى الفترة المسائية في مراكز الرعاية الصحية التالية:

1. مركز صحي مسقط جباليا- محافظة الشمال
2. مركز صحي مسقط الرحمة-محافظة غزة
3. مركز صحي الشاطئ -محافظة غزة
4. مركز صحي دير البلح -محافظة الوسطى
5. مركز صحي شهداء خان يونس -محافظة خان يونس 
6. مركز صحي بني سهيلا -محافظة خان يونس
7. مركز صحي شهداء رفح -محافظة رفح

أوضحت أنه سيتم العمل بهذا القرار بدءا من يوم غد الثلاثاء 2022/1/25.

ونوهت إلى أن الفترة المسائية تمتد للساعة 6 مساءا من الاحد إلى الخميس أسبوعيا خلال الفترة الحالية.

ووأشارت أن كافة مراكز الرعاية الاولية وعددها 47 مركز صحي حكومي تعمل خلال فترة الدوام الرسمي يوميا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #فحص #تطعيم #كورونا

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