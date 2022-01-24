فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عائلة أبو حميد: "ناصر" تحوّل إلى هيكل عظمي

مهاجر يصل إلى هولندا مختبئا بعجلات طائرة قادمة من جنوب أفريقيا

"لابيد" يحسم الصراع الداخلي بحركة "فتح"

شباب النقب.. تحدٍّ وصمود في مواجهة مخططات التهجير

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق نابلس

ناصيف: اللقاءات مع الاحتلال طعنة لقضيتنا وتبرئة للاحتلال من جرائمه

"حماس" و"العمل الحكومي" تنعيان العامل المصري "الشناوي"

"الصحة": تسجيل 990 إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة في غزة

الكاميرون.. الرقص طريقة عرق البانتو لتشييع موتاهم

وقفة أمام محكمة الاحتلال بالسبع لدعم وإسناد معتقلي النقب

فقد القدرة على استخدام أطرافه

عائلة أبو حميد: "ناصر" تحوّل إلى هيكل عظمي

24 يناير 2022 . الساعة 16:42 بتوقيت القدس
...
الأسير ناصر أبو حميد

 قال ناجي أبو حميد، إن شقيقه الأسير ناصر بوضع صحي خطير جدا، وتحوّل إلى هيكل عظمي، وفقد القدرة على استخدام أطرافه، وفقد القدرة على الكلام.

وأضاف ناجي الذي زار شقيقه، اليوم الاثنين، في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، انه يتواجد مع ناصر أحد الممرضين الذي يحاول إطعامه، وإنه تعرف عليه لكنه لم يتمكّن من الحديث معه.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ ناصر يقبع في مستشفى "برزلاي" بوضع صحي خطير منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث واجه منذ العام الماضي رحلة طويلة من سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء" ومنها خطأ طبي تعرض له بعد أن تبينت إصابته بسرطان في الرئة.

وأكد أن المرحلة التي وصل لها ناصر كانت نتاج سياسات ممنهجة واجهها خلال سنوات اعتقاله منذ عام 2002، علمًا أن مجموع سنوات اعتقاله وصلت لـ33 عاما، وهو محكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما.

وجدد نادي الأسير دعوته لأبناء شعبنا بالاستمرار بنصرة الأسير البطل ناصر أبو حميد وعائلته.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الاحتلال #أسير مريض #ناصر أبو حميد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة