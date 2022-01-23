فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شرطة المباحث: قبضنا على 12 من سارقي أغطية "المناهل"

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

"حماس" تحمل الاحتلال مسؤولية تفشي كورونا بين الأسرى

"واعد": أكثر من 120 أسيرا مصابون بكورونا بسجون الاحتلال

"الداخلية" بغزة ترفع جهوزيتها لإسناد الوزارات خلال المنخفضات

الاحتلال يفرج عن قيادي بحماس من مخيم بلاطة

لصوص أغطية "مناهل" في قبضة الشرطة

لبنان.. "الطائف" و"المخدرات" أبرز بنود وساطة كويتية مع الخليج

راصد جوي يوضح خريطة الطقس حتى الجمعة القادمة

موافقة سعودية على استئناف العمرة للفلسطينيين

شرطة المباحث: قبضنا على 12 من سارقي أغطية "المناهل"

23 يناير 2022 . الساعة 20:51 بتوقيت القدس
...
ثلاثة متهمين بسرقة أغطية المناهل

 قالت شرطة المباحث العامة في قطاع غزة إنها قبضت على 12 لصا سرقوا أغطية مصافي "المناهل".

أوضحت المباحث العامة أنها تابعت قيام لصوص بسرقة أغطية مصافي المياه "المناهل" في عدد من محافظات قطاع غزة.

وأشارت أنها كثفت التحقيقات خلال الأيام الماضية، وتمكنت من توقيف 12 لصاً بشكل منفصل من محافظات شمال غزة، وغزة، والوسطى، وخانيونس، والذين أقروا بارتكابهم جريمة السرقة وتكسير تلك الأغطية وبيعها".

وذكرت أنه تمت إحالة المذكورين وعدد من المضبوطات بحوزتهم إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #سرقة #المباحث العامة #أغطية المناهل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة