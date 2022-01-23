شرطة المباحث: قبضنا على 12 من سارقي أغطية "المناهل"

قالت شرطة المباحث العامة في قطاع غزة إنها قبضت على 12 لصا سرقوا أغطية مصافي "المناهل".

أوضحت المباحث العامة أنها تابعت قيام لصوص بسرقة أغطية مصافي المياه "المناهل" في عدد من محافظات قطاع غزة.

وأشارت أنها كثفت التحقيقات خلال الأيام الماضية، وتمكنت من توقيف 12 لصاً بشكل منفصل من محافظات شمال غزة، وغزة، والوسطى، وخانيونس، والذين أقروا بارتكابهم جريمة السرقة وتكسير تلك الأغطية وبيعها".

وذكرت أنه تمت إحالة المذكورين وعدد من المضبوطات بحوزتهم إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.



المصدر / فلسطين أون لاين