عائلة بنات: نمتلك فيديوهات "جديدة" تُوثّق اغتيال نزار بأيدي السلطة

الخليل-غزة/ صفاء عاشور:

أكدت عائلة الشهيد نزار بنات، أنها تمتلك فيديوهات "جديدة" تُوثّق جريمة اغتيال نزار، وتُظهر كيف تعاملت عناصر أمن السلطة مع الشهيد نزار قبيل اغتياله داخل مقر (الأمن الوقائي) والمستشفى الذي نُقل إليه.

وأوضح غسان بنات شقيق الناشط نزار بنات، "أنّ السلطة هي مصدر الفيديوهات المعروضة على المحكمة"، مشيراً إلى أنّ جلب خبير فنّيٍّ للتأكد من مصداقية ما ورد في "الفيديوهات هو مضيعة للوقت وتسويف ومماطلة وكذب دجل".

وأشار إلى تأجيل المحكمة جلسة النظر في عرض الفيديوهات على "خبير" إلى نهاية الشهر الجاري.

وأكد غسان لـ"فلسطين أون لاين"، أنّ عائلته ليست مضطرة للاستمرار في المسرحية التي تقوم بها المحكمة والمماطلة المتعمدة للقضية، لافتاً إلى أنهم أعطوا المحكمة أربع فرص لإجراء محاكمة عادلة ومحاسبة المتهمين باغتيال نزار، إلا أنها أضاعت هذه الفرص.

وبيّن غسان أنّ الهيئة الوطنية الخاصة بعدالة نزار بنات ستعقد اجتماعًا بعد جلسة المحكمة، وستتخذ القرار بشأن خطواتها القادمة.

وكانت قوة من "وقائي السلطة" قد اغتالت الناشط السياسي البارز نزار بنات بعد اختطافه من منزل عمّه في الخليل في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران 2021.