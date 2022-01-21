ثمن نهائي بطولة "الكان" يضم 4 منتخبات عربية

انتهت أمس الخميس منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون، وذلك بتأهل 16 منتخبا، بينها 4 منتخبات عربية.

وشهدت النسخة الـ33 لبطولة كأس أمم أفريقيا، مفاجأة من العيار الثقيل بعد خروج منتخب الجزائر، حامل اللقب، على يد نظيره الإيفواري، إثر هزيمته أمامه (1-3) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية.

كما شهدت البطولة تأهلا تاريخيا إلى دور الـ16 من المسابقة، لمنتخب جزر القمر، الذي يشارك لأول مرة بنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وبنهاية الدور الأول، تأهل إلى دور الستة عشر أبطال المجموعات الست، وهم منتخبات الكاميرون، السنغال، المغرب، نيجيريا، كوت ديفوار، ومالي. كما تأهلت مباشرة أيضا الفرق صاحبة المركز الثاني بالمجموعات الست، وهي منتخبات بوركينا فاسو، غينيا، الغابون، مصر، غينيا الاستوائية، وغامبيا.

واكتمل عقد المنتخبات الستة عشر بتأهل أفضل أربعة فرق صاحبة المركز الثالث، وهي الرأس الأخضر، مالاوي، جزر القمر، وتونس.



وفي ما يلي الترتيب النهائي لجميع المجموعات:



المجموعة الأولى:

1- الكاميرون - 7 نقاط (تأهلت)

2- بوركينا فاسو - 4 نقاط (تأهلت)

3- كابو فيردي (الرأس الأخضر) - 4 نقاط (تأهلت)

4- إثيوبيا – نقطة واحدة (ودعت البطولة)



المجموعة الثانية:

1- السنغال - 5 نقاط (تأهلت)

2- غينيا - 4 نقاط (تأهلت)

3- مالاوي - 4 نقاط (تأهلت)

4- زيمبابوي - 3 نقاط (ودعت البطولة)



المجموعة الثالثة:

1- المغرب - 7 نقاط (تأهل)

2- الغابون - 5 نقاط (تأهلت)

3- جزر القمر – 3 نقاط (تأهلت)

4- غانا – نقطة واحدة (ودعت البطولة)



المجموعة الرابعة:

1- نيجيريا - 6 نقاط (تأهلت)

2- مصر – 6 نقاط (تأهلت)

3- السودان - نقطة واحدة (ودع البطولة)

4- غينيا بيساو - نقطة واحدة (ودعت البطولة)

المجموعة الخامسة:

1- كوت ديفوار (ساحل العاج) - 7 نقاط (تأهلت)

2- غينيا الاستوائية - 6 نقاط (تأهلت)

3- سيراليون - نقطتان (ودعت البطولة)

4- الجزائر - نقطة واحدة (ودعت البطولة)



المجموعة السادسة:

1- مالي - 7 نقاط (تأهلت)

2- غامبيا - 7 نقاط (تأهلت)

3- تونس - 3 نقاط (تأهلت)

4- موريتانيا من دون رصيد (ودعت البطولة)

المصدر / وكالات