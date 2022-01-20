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"سبايس إكس" تطلق (49) قمرًا اصطناعيًّا لخدمة إنترنت فائقة السرعة

20 يناير 2022 . الساعة 22:02 بتوقيت القدس
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أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية "سبايس إكس" مجموعة من الأقمار الاصطناعية تضم 49 قمرًا اصطناعيًّا، من طراز "ستارلينك"، لتوفير خدمة الإنترنت الفائق السرعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة في بيان: "إن صاروخ "فالكون 9" أطلق من مركز كنيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأمريكية".

وقد هبط الجزء الأول من الصاروخ المتعدد الاستخدام بنجاح، بعد تسع دقائق من إطلاقه، في منصة عائمة في المحيط الأطلسي.

يذكر أن مجموعة "ستارلينك" للأقمار الاصطناعية تخصص لتغطية الكرة الأرضية كلها بشبكة الإنترنت السريع، بفضل نشر عدد كبير من الأقمار الاصطناعية في مدار الأرض، ولا يزيد وزن كل قمر صناعي على 500 كيلوغرام.

وبدأ تنفيذ هذا المشروع في 22 فبراير/ شباط 2018، وأطلق أول 60 قمرًا تابعًا لمنظومته في مايو/ أيار 2019.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قمر صناعي #انترنت #سبايس إكس

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