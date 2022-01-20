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الاحتلال يفرج عن شاب مقدسي بشروطٍ مُقَيِّدة

20 يناير 2022 . الساعة 19:43 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الخميس، عن الشاب المقدسي مؤاب أبو خضير، شرط إبعاده عن البلدة القديمة وحي الشيخ جراح لمدة 30 يوماً.

وأفاد أبو خضير أن سلطات الاحتلال اعتقلته يوم أمس الأربعاء، عقب اعتداء مستوطن عليه بالضرب المُبرح في حي الشيخ جراح.

وقال بحرقة: "لا يكفِ أن المستوطن هو من اعتدى عليّ، وضربني، وقام برشّ الغاز صوبي.. بل قام بتقديم شكوى ضدي".

وتابع أبو خضير: "أُصبت أثناء فترة احتجازي بفيروس كورونا، هناك عدد من الأسرى نُقلت لهم العدوى أيضاً؛ بسبب القائمين على سجون الاحتلال".

وبيّن أن سلطات الاحتلال أفرجت عنه بشروطٍ مقيّدة، وهي: الإبعاد عن الشيخ جراح، والمنطقة التي حصل فيها الاعتداء، والبلدة القديمة لمدة شهر، بالإضافة إلى كفالة مالية تبلغُ قيمتها 7 آلاف شيقل، وغرامة 2000 شيقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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