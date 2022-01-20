مصر توقع اتفاقيتين بـ506 ملايين دولار لاستكشاف النفط

وقعت مصر، الخميس، عقدين مع شركتين عالميتين لاستكشاف وإنتاج النفط، باستثمارات تبلغ 506 ملايين دولار.

جاء الإعلان عن توقيع العقدين في بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وقال البيان إن "وزير البترول والثروة المعدنية طارق المّلا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركتي "ترانس جلوب" الكندية و"فاروس إنرجي" ومقرها في لندن".

وتستهدف الاتفاقيتان "البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية، بإجمالي استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار، ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً"، وفقا للبيان.

ووقَّع الاتفاقيتين مع الملا، المدير الإقليمي لشركة "ترانس جلوب" كريج وليام روبرتسون، ومدير عام "فاروس إنرجي" ماجد عبد الحليم.

وتشمل الاتفاقية مع "ترانس جلوب" دمج مناطق شمال غرب غارب، وغرب غارب، وغرب بكر بالصحراء الشرقية، وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام.

بينما تستهدف الاتفاقية الثانية مع شركة "فاروس إنرجي" ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية، وفقا لوزارة البترول المصرية.

ونقل البيان عن الملا القول أن توقيع الاتفاقيتين "امتداد للاتفاقيات الموقَّعة مُؤخراً مع شركات البترول العاملة في مصر، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات" في القطاع.

واضاف الملا إن الاتفاقيتين تستهدفان زيادة مُعدَّلات إنتاج الزيت الخام، و استخدام أحدث التكنولوجيات المُطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج بما يُسهم في زيادة الإحتياطيات والإنتاج البترولي بتلك المناطق".

المصدر / الأناضول