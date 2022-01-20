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6 وفيات و1240إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

20 يناير 2022 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 97.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزارة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في الضفة والقطاع، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 62، نابلس 217، طوباس 27، طولكرم 55، بيت لحم 116، رام الله والبيرة 256، الخليل 108، قلقيلية 14، سلفيت 13، جنين 40، أريحا والأغوار 38، قطاع غزة 294".

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 2، نابلس 33، طوباس 10، طولكرم 11، بيت لحم 57، رام الله والبيرة 86، الخليل 42، قلقيلية 3، سلفيت 4، جنين 21، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 85".

وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في بيت لحم، حالتان في نابلس، حالة في رام الله والبيرة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 88 مريضاً، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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