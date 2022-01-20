وظائف شاغرة في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

إعلان صادر عن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تعلن فيه عن الوظائف التالية ( مدير حاضنة الأعمال - اعلامي- مساعد اداري) بعقود عمل لمدة11 شهر يتضمنها فترة تجريبية وذلك على النحو التالي :
أولاً : وظيفة إعلامي
المهام والمسؤوليات:
- التغطية الإعلامية لجميع أنشطة المؤسسة.
- إدارة المنصات الإعلامية (الموقع الالكتروني وصفحات التواصل).
- مونتاج فيديو موشن جرافيك احترافي.
- تصميم انفوجرافيك.
- تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بالتواصل مع وسائل الإعلام.
- التواصل والتنسيق مع المطابع لتنفيذ المطبوعات المطلوبة.
- المسؤولية عن تنظيم ارشيف للمواد المنتجة وتخزينها وارشفة المواد الخام وفق حاجات العمل.
- إعداد ملخص إعلامي سنوي، عن انجازات المؤسسة وأنشطته.
- القدرة على العمل تحت الضغط والالتزام بمواعيد العمل.
- تأدية ما يسند اليه من مهام إضافية.
- مهارة العمل ضمن فريق.
مؤهلات ومهارات الوظيفة
- درجة البكالوريوس او الدبلوم او ما يعادلها في الاعلام، الوسائط المتعدة أو المجالات ذات الصلة.
- ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة العملية المباشرة في المجالات المطلوبة.
- القدرة على تنظيم الحملات الإعلامية لبرامج وانشطة المركز.
- الإلمام باستخدام الحاسوب والمواقع التفاعلية والإعلام الالكتروني.
- القدرة على التصوير والتعامل مع الكاميرات والمعدات المرافقة.
- القدرة على التعامل مع برامج المونتاج ومعالجة الفيديو (Adobe Premiere -Adobe After -Adobe audition).
- اتقان العمل على برامج (Photoshop – Illustrator-InDesign).
- القدرة على الاتصال والتواصل مع الوسائل الاعلامية.
- التواصل الفعال مع الإدارة والجمهور.
- القدرة على العمل تحت الضغط والتحلي بروح الفريق والعمل التطوعي.
- ان يكون لديه المام باللغة الإنجليزية (قراءة، كتابة، محادثة).
ثانياً : وظيفة مساعد إداري
المهام الوظيفية
- المساعدة في جميع جوانب التنظيم الإداري في المؤسسة.
- التنسيق بين الإدارات والوحدات العاملة في حل المشاكل الإدارية والتشغيلية يوميًا.
- جدولة وتنسيق الاجتماعات والمقابلات والأحداث وغيرها من الأنشطة المماثلة.
- متابعة إدارة الوقت وجدول المواعيد للمدير/المدراء المباشرين.
- القدرة على تنسيق الأنشطة
- متابعة تنفيذ القرارات الإدارية المختلفة الصادرة من قبل المدير/المدراء المباشرين.
- إدارة الملفات وأرشفتها.
- اعداد التقارير الدورية باللغة العربية والإنجليزية.
- أداء الدعم المكتبي العام متعدد الأوجه.
- تجهيز وتحضير وطباعة الخطابات.
- إعداد محاضر الاجتماعات، ومسودات الاجتماعات، ومواد الدعم الداخلي.
- إعداد وإرسال واستقبال مراسلات المؤسسة.
- تنفيذ مهام الموارد البشرية المناطة بها من قبل إدارة المؤسسة.
- متابعة وتسجيل تحركات الأفراد في المؤسسة.
- الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي.
- تنفيذ أية مهام تطلبها الإدارة.
مؤهلات ومهارات الوظيفة
- أن يكون حاصل على شهادة جامعية في احدى التخصصات ذات العلاقة (سكرتاريا، إدارة اعمال (او ما يعادلها.
- ان يمتلك خبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في العمل الاداري، ويفضل خبرة العمل في المنظمات غير الحكومية.
- مهارة عالية جدا في استخدام برامج الحاسوب خاصة برامج الاوفيس والتطبيقات المكتبية والإنترنت والبريد الإلكتروني.
- مهارة عالية في ممارسة اللغة الإنجليزية (محادثة، كتابة، قراءة).
- القدرة على كتابة المراسلات والخطابات الرسمية حسب الأصول
- ان يمتلك مهارات تنظيم وتخطيط ممتازة.
- القدرة على تحمل ضغط العمل والالتزام بالمهام المنوطة إليه.
- الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل.
- العمل بروح الفريق.
- اللباقة والقدرة على التعامل مع الجمهور.
القدرة العالية على التعلم وإدارة الذات.
ثالثاً : وظيفة مدير حاضنة أعمال
المهام والمسؤوليات:
- إدارة حاضنة الأعمال الماليزية والإشراف على أنشطتها اليومية المختلفة.
- وضع الخطط الزمنية والمرحلية لكل مشروع ومتابعة ادارتها مع أصحاب المشاريع بشكل يضمن نجاحها والتنسيق بين المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها بالتزامن.
- وضع الخطط التنفيذية والمالية والتسويقية للمشاريع التجارية والريادية.
- العمل على تطوير أنظمة تنفيذ ومتابعة المشاريع الخاصة بالحاضنة.
- العمل على دراسة وتقدير الاحتياجات (Needs Assessment) عند كتابة وتنفيذ المشاريع.
- كتابة المشاريع باللغتين العربية والانجليزية وتحديد الإطارات اللازمة والعملية لمتابعتها وتنفيذها.
- الإشراف والمتابعة وكتابة التقارير الإدارية المرحلية والنهائية لكل مشروع.
- العمل على إنشاء علاقات تعاون وشراكة بين الحاضنة والمؤسسات المحلية والإقليمية.
- التنسيق والمتابعة مع قسم الاعلام والأقسام الأخرى في المؤسسة للحفاظ على تكاملية العمل.
- حل الاشكالات التي تواجه تنفيذ المشاريع من خلال وضع مقترحات للحلول وتنفيذها.
مؤهلات ومهارات الوظيفة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها من جهة معترف بها.
- يفضل الحاصل على درجة الماجستير في المجالات المذكورة.
- حاصل على شهادة احترافية في إدارة المشاريع مثل شهادة مؤسسة PM4NGOs أو شهاد Project Management Professional (PMP) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 أعوام في إدارة حاضنة أعمال أو مشاريع ضمن حاضنة أعمال.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المشاريع الربحية الخاصة.
- القدرة على وضع Business Model Plan.
- قدرات عالية في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
- القدرة العالية على استخدام برامج الحاسوب والانترنت.
- القدرة على استخدام برامج محوسبة متخصصة في إدارة المشاريع ومتابعتها.
- مهارات جيدة في التخاطب والاتصال والحضور الشخصي.
- القدرة على إدارة فريق العمل وتوزيع المهام بما يحقق الهدف المطلوب من كل مشروع.
- القدرة على العمل تحت الضغط والتحلي بروح الفريق والعمل التطوعي.
طريقة التسجيل
- على من تنطبق عليهم شروط الوظائف السابقة ويرغبون بالتسجيل تعبئة طلب التوظيف الموجود أسفل الإعلان .
- ينتهي التسجيل للوظائف المذكورة يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022م الساعة 2م.
- للاستفسار التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] أو الجوال: 0592724071 خلال وقت الدوام الإداري.