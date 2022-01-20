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وظائف شاغرة في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

20 يناير 2022 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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إعلان صادر عن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا  تعلن فيه عن الوظائف التالية  ( مدير حاضنة الأعمال - اعلامي- مساعد اداري) بعقود عمل لمدة11 شهر يتضمنها فترة تجريبية وذلك على النحو التالي :

أولاً : وظيفة إعلامي

المهام والمسؤوليات:

- التغطية الإعلامية لجميع أنشطة المؤسسة.

- إدارة المنصات الإعلامية (الموقع الالكتروني وصفحات التواصل).

- مونتاج فيديو موشن جرافيك احترافي.

- تصميم انفوجرافيك.

- تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بالتواصل مع وسائل الإعلام.

- التواصل والتنسيق مع المطابع لتنفيذ المطبوعات المطلوبة.

-  المسؤولية عن تنظيم ارشيف للمواد المنتجة وتخزينها وارشفة المواد الخام وفق حاجات العمل.

- إعداد ملخص إعلامي سنوي، عن انجازات المؤسسة وأنشطته.

- القدرة على العمل تحت الضغط والالتزام بمواعيد العمل.

- تأدية ما يسند اليه من مهام إضافية.

- مهارة العمل ضمن فريق.

مؤهلات ومهارات الوظيفة 

- درجة البكالوريوس او الدبلوم او ما يعادلها في الاعلام، الوسائط المتعدة أو المجالات ذات الصلة.

- ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة العملية المباشرة في المجالات المطلوبة.

- القدرة على تنظيم الحملات الإعلامية لبرامج وانشطة المركز.

- الإلمام باستخدام الحاسوب والمواقع التفاعلية والإعلام الالكتروني.

- القدرة على التصوير والتعامل مع الكاميرات والمعدات المرافقة.

- القدرة على التعامل مع برامج المونتاج ومعالجة الفيديو (Adobe Premiere -Adobe After -Adobe audition).

- اتقان العمل على برامج (Photoshop – Illustrator-InDesign).

- القدرة على الاتصال والتواصل مع الوسائل الاعلامية.

- التواصل الفعال مع الإدارة والجمهور.

- القدرة على العمل تحت الضغط والتحلي بروح الفريق والعمل التطوعي.

- ان يكون لديه المام باللغة الإنجليزية (قراءة، كتابة، محادثة).

ثانياً : وظيفة مساعد إداري

المهام الوظيفية

- المساعدة في جميع جوانب التنظيم الإداري في المؤسسة.

- التنسيق بين الإدارات والوحدات العاملة في حل المشاكل الإدارية والتشغيلية يوميًا.

- جدولة وتنسيق الاجتماعات والمقابلات والأحداث وغيرها من الأنشطة المماثلة.

- متابعة إدارة الوقت وجدول المواعيد للمدير/المدراء المباشرين.

- القدرة على تنسيق الأنشطة 

- متابعة تنفيذ القرارات الإدارية المختلفة الصادرة من قبل المدير/المدراء المباشرين.

- إدارة الملفات وأرشفتها.

- اعداد التقارير الدورية باللغة العربية والإنجليزية.

- أداء الدعم المكتبي العام متعدد الأوجه.

- تجهيز وتحضير وطباعة الخطابات.

- إعداد محاضر الاجتماعات، ومسودات الاجتماعات، ومواد الدعم الداخلي.

- إعداد وإرسال واستقبال مراسلات المؤسسة.

- تنفيذ مهام الموارد البشرية المناطة بها من قبل إدارة المؤسسة.

- متابعة وتسجيل تحركات الأفراد في المؤسسة.

- الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي.

- تنفيذ أية مهام تطلبها الإدارة.

مؤهلات ومهارات الوظيفة 

- أن يكون حاصل على شهادة جامعية في احدى التخصصات ذات العلاقة (سكرتاريا، إدارة اعمال (او ما يعادلها.

- ان يمتلك خبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في العمل الاداري، ويفضل خبرة العمل في المنظمات غير الحكومية.

- مهارة عالية جدا في استخدام برامج الحاسوب خاصة برامج الاوفيس والتطبيقات المكتبية والإنترنت والبريد الإلكتروني.

- مهارة عالية في ممارسة اللغة الإنجليزية (محادثة، كتابة، قراءة).

- القدرة على كتابة المراسلات والخطابات الرسمية حسب الأصول

- ان يمتلك مهارات تنظيم وتخطيط ممتازة.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والالتزام بالمهام المنوطة إليه.

- الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل.

- العمل بروح الفريق.

- اللباقة والقدرة على التعامل مع الجمهور.

القدرة العالية على التعلم وإدارة الذات.

ثالثاً : وظيفة مدير حاضنة أعمال

المهام والمسؤوليات:

- إدارة حاضنة الأعمال الماليزية والإشراف على أنشطتها اليومية المختلفة.

- وضع الخطط الزمنية والمرحلية لكل مشروع ومتابعة ادارتها مع أصحاب المشاريع بشكل يضمن نجاحها والتنسيق بين المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها بالتزامن.

- وضع الخطط التنفيذية والمالية والتسويقية للمشاريع التجارية والريادية.

- العمل على تطوير أنظمة تنفيذ ومتابعة المشاريع الخاصة بالحاضنة.

- العمل على دراسة وتقدير الاحتياجات (Needs Assessment) عند كتابة وتنفيذ المشاريع.

- كتابة المشاريع باللغتين العربية والانجليزية وتحديد الإطارات اللازمة والعملية لمتابعتها وتنفيذها.

- الإشراف والمتابعة وكتابة التقارير الإدارية المرحلية والنهائية لكل مشروع.

- العمل على إنشاء علاقات تعاون وشراكة بين الحاضنة والمؤسسات المحلية والإقليمية.

- التنسيق والمتابعة مع قسم الاعلام والأقسام الأخرى في المؤسسة للحفاظ على تكاملية العمل.

- حل الاشكالات التي تواجه تنفيذ المشاريع من خلال وضع مقترحات للحلول وتنفيذها.

مؤهلات ومهارات الوظيفة 

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها من جهة معترف بها.

- يفضل الحاصل على درجة الماجستير في المجالات المذكورة.

- حاصل على شهادة احترافية في إدارة المشاريع مثل شهادة مؤسسة PM4NGOs أو شهاد Project Management Professional (PMP) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 3 أعوام في إدارة حاضنة أعمال أو مشاريع ضمن حاضنة أعمال.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المشاريع الربحية الخاصة.

- القدرة على وضع Business Model Plan.

- قدرات عالية في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

- القدرة العالية على استخدام برامج الحاسوب والانترنت.

- القدرة على استخدام برامج محوسبة متخصصة في إدارة المشاريع ومتابعتها.

- مهارات جيدة في التخاطب والاتصال والحضور الشخصي.

- القدرة على إدارة فريق العمل وتوزيع المهام بما يحقق الهدف المطلوب من كل مشروع.

- القدرة على العمل تحت الضغط والتحلي بروح الفريق والعمل التطوعي.

طريقة التسجيل 

- على من تنطبق عليهم شروط الوظائف السابقة ويرغبون بالتسجيل تعبئة طلب التوظيف الموجود أسفل الإعلان .  

- ينتهي التسجيل للوظائف المذكورة يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022م الساعة 2م. 

- للاستفسار التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] أو الجوال: 0592724071 خلال وقت الدوام الإداري.

( طلب التوظيف )

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