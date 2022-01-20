غضب شعبي إزاء جريمة هدم منزل "صالحية" في "الشيخ جراح"

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستنكارهم الشديدين إزاء جريمة الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل عائلة صالحية، في حي الشيخ جراح، في مدينة القدس المحتلة.

وغردت "سلوى عمر"، على تويتر: "هدم الاحتلال منزل المقدسي محمود صالحية، وجعله أثرًا بعد عين، البرد في القدس قارس، والقهر فيها قاسٍ، ترى هل نسمع بيانات إدانة للإرهاب الإسرائيلي؟".

ونشرت غدير عواد، على "تويتر" صورًا لمنزل العائلة المدمر، وكتبت: "في ظل انخفاض درجات حرارة ووصولها إلى دون الصفر وقبل بزوغ الفجر، هدم الاحتلال البيت، واعتقل أصحابه وجميع المتضامنين معه".

قال حساب "أركان"، في تغريدة": استغلت قوات الاحتلال نوم الناس والإعلام والبرد فكان الغدر من شيمها لأن جيشهم أقل من أن يكون ندًّا".

وكتب "طاهر"، في تغريده له:" أراد الاحتلال بغدره هدم شخصية صالحية، قبل هدم بيته فاعتقلوه وكل أفراد أسرته والمتضامنين معهم، لكن صاحب الحق غير مردوع ولا ينظر للأمر هكذا".

في حين كتب أشرف أبو علي، على صفحته بموقع "فيس بوك": "‏حسبنا الله ونعم الوكيل، هم أعداء الإنسانية والحجر والشجر، فالصور مؤلمة، منزل العائلة أصبح ركامًا بفعل جرافات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وسوته بالأرض".

كما كتب الإعلامي أيمن قواريق على صفحته: الصور مؤلمة، منزل صالحية في الشيخ جراح أصبح ركامًا بفعل جرافات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة.