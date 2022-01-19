فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"محسن": ما حدث في اجتماع "اللجنة المركزية" استخفاف بالحالة الوطنية كلها

بعد أن حبس نفسه.. لحظة وصول "أبو فلة" لـ10 مليون دولار

زجاجات حارقة صوب مركبات مستوطنين جنوب نابلس

"القائمة المشتركة": هدم بيت "صالحية" في "الشيخ جراح" تطهير عرقي

قرارات مهمة للجنة "العمل الحكومي" بغزة بعد جلستها الأسبوعية

"هنية": طريق الشهيد "المبحوح" في أسر الجنود لن تتركه المقاومة

الجامعة العربية تدين تهجير الاحتلال عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس

"الدعليس" يعلن تقديم دعم مالي عاجل للشرطة بقيمة 100 ألف دولار

الأسير فادي موقدي حرٌ بعد 17 عاما ونصف من الاعتقال

حقوقي يدعو للضغط على السلطة لوقف انتهاكاتها بالضفة

بالفيديو بعد أن حبس نفسه.. لحظة وصول "أبو فلة" لـ10 مليون دولار

19 يناير 2022 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
...
أبو فله

وصلت حملة "لنجعل شتاءهم أدفأ" إلى 10 مليون دولار على شكل تبرعات بعد أن تبرع الهلال الاحمر الإماراتي بـ100 ألف دولار وذلك في بث مباشر لليوتيوبر "أبو فلة" الذي حبس نفسه داخل مكعب زجاجي حتى الوصول إلى المبلغ المرجو.

ونشر الهلال الأحمر الإماراتي مقطع فيديو يُظهر تلقي أبو فلة وهو في المكعب الزجاجي مداخلة من أحد المسؤولين في الهلال الأحمر والذي أخبره أن المؤسسة قررت التبرع بـ100 ألف دولار.

وكان يشير المبلغ الإجمالي للتبرعات التي وصلت قبل المداخلة إلى 9 مليون و675 ألف و235 دولار.

وقال المسؤول في الهلال الأحمر الإماراتي إن المؤسسة ستتبرع بمبلغ 100 ألف دولار ليكمل مبلغ الـ10 مليون دولار.

وكان قد أعلن أبو فلة في مقطع فيديو عبر قناته على يوتيوب عن إطلاق الحملة في 7 يناير/ كانون ثاني وتعهد بأن يحبس نفسه داخل مكعب زجاجي أمام برج خليفة حتى وصول التبرعات إلى 10 مليون دولار.

ويسعى أبو فلة مدعوما بمؤسسة "محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية" والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات خيرية أخرى لإيصال هذا المبلغ كمساعدات لـ100 ألف أسرة محتاجة حول العالم.

 

المصدر / وكالات
تلجرام
#أبو فلة #لنجعل شتاءهم أدفأ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة