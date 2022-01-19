5.5 مليون وفاة و334 مليون إصابة بـ"كورونا" عالمياً

أعلنت أحدث إحصائية صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد حول العالم إلى 334 مليونًا و5 آلاف و99 حالة.

وذكرت الجامعة في إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" حول العالم ارتفع ليصل إلى 5 ملايين و554 ألفًا و646 وفاة.

وأضافت: "أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 67.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 37.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 23.2 مليون حالة".

وبحسب أحدث البيانات، فإن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ853 ألفا و955 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ621 ألفا و803 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 487 ألفا و65 وفاة.

من جانبه، كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، أنه بعد انتشار متحور(أوميكرون) من فيروس (كورونا)، قد تظهر أشكال جديدة من (كوفيد-19).

وقال في موجز صحفي: "هذا الوباء لم ينته بعد، ومع الانتشار المذهل لمتحور أوميكرون حول العالم، من المرجح أن تظهر نماذج جديدة"، لافتًا إلى الأهمية الاستثنائية لرصد وتقييم الوضع مع السلالات الجديدة من فيروس التاجي.

وصرح غيبريسوس: "أنه على الرغم من أن (أوميكرون)، قد لا يكون ثقيلا في سريانه مثل السلالات التي سبقته، لكن فكرة أنه مرض خفيف هي فكرة خاطئة"، مشيرًا إلى أن متحور (أوميكرون) يؤدي أيضاً إلى دخول المستشفيات والوفيات.

في وقت سابق، قال الروسي ألكسندر مياسنيكوف، الطبيب والإعلامي : "إن متحور (أوميكرون) لا يشكل خطورة على أولئك الذين تحميهم مناعتهم من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة".

المصدر / وكالات