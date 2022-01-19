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إغلاق بحر غزة أمام حركة الصيد بسبب الأحوال الجوية

19 يناير 2022 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قررت الشرطة البحرية في في غزة، إغلاق البحر أمام حركة الصيد، اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش في تصريح نشرته وكالة "الرأي": إن "الشرطة البحرية بالتوافق مع النقابة قررت إغلاق البحر حفاظاً على سلامة الصيادين في ظل الأحوال الجوية السائدة".

ويعتبر الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#بحر غزة #الصيد #مهنة الصيد

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