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150 حالة اعتقال في النقب منذ بداية الاحتجاجات

18 يناير 2022 . الساعة 15:58 بتوقيت القدس
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جانب من وقفة تضامن مع أهالي النقب (مواقع)

قال نادي الأسير، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت (150) فلسطيني في النقب منذ بداية المواجهة الراهنّة.

وأكد النادي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المعتقلين تعرضوا لمستوى عال من العنف والاعتداءات المختلفة.

وأوضح "أنّ جزءًا من هذه الحالات تم الإفراج عنها بعد المثول أمام المحكمة، وجزء آخر بعد التحقيق معهم، حيث طالت عمليات الاعتقال كذلك الأطفال والنساء".

وأوضح النادي أن (69) معتقلا يقبعون اليوم في سجون ومعتقلات الاحتلال، حيث أنّ حملات الاعتقال الراهنة هي امتداد للمواجهة المستمرة في الأراضي المحتلة عام 1948.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر فلسطينية في أراضي الـ48، بأنّ شرطة الاحتلال واصلت حملة الاعتقالات في منطقة النقب المحتل، حيث طالت الاعتقالات نحو 41 شخصًا بينهم قاصرون من بلدات مختلفة.

وبيّنت المصادر، أنّ شرطة الاحتلال اقتحمت قرى الزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول وخشم زنة وغيرها، واعتقلت عددًا من الشبان على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرّض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل سلطات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الاحتلال #اعتقالات #هبة النقب

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