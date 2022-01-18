خطأ واحد في الطهي يجعل فقدان الوزن أصعب

فقدان الوزن ليس سهلاً كما يبدو على منصات التواصل الاجتماعي، لا توجد طريقة فعالة وآمنة يمكنك من خلالها إنقاص الوزن في غضون أيام قليلة، ويعتبر تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام خطوتين مهمتين في سعي الشخص لفقدان الوزن، فإذا كنت تطبخ وجبات متوازنة، وتنتبه إلى مقدار ما تتناوله وتتأكد من حصولك على كمية كافية من العناصر الغذائية المطلوبة، فأنت بالتأكيد على المسار الصحيح، لكن هناك خطأ فادح يمكن أن ترتكبه يبعدك عن أهداف إنقاص الوزن، تعرف على هذا الخطأ في التقرير التالي بحسب موقع she finds.

• استخدام الكثير من الزيت:

تتطلب معظم الأطعمة إضافة زيوت الطهي كمكون رئيسي والقيام بذلك قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية الخادعة التي تجعل من الصعب الحفاظ على نقص في الوزن.

ونصحت الخبيرة الصحية جيني برانكو بالنظر في الزيوت التالية التي قد تستخدمها يومياً، بما في ذلك الزيوت النباتية المعالجة وزيت الكانولا وزيت فول الصويا.

وأضافت برانكو: «أحد أخطاء الطهي الشائعة التي تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة هو الطهي باستخدام الزيوت المكررة التي تتأكسد».

وتضيف أن هذه الزيوت المسببة للالتهابات يمكن أن تلحق الضرر بأغشية الخلايا وتتسبب في خلل في نسبة السكر في الدم ويمنعك من فقدان الوزن.

وقال الدكتور جوش آكس أخصائي التغذية «هذه الزيوت مصادر للكثير من السعرات الحرارية والدهون التي قد تجعل مذاق وجباتك أفضل قليلاً، لكنها في النهاية ليست مشبعة للغاية بالنظر إلى مدى كثافتها من السعرات الحرارية، كما أنها لا توفر الكثير من العناصر الغذائية».

بماذا تطبخ بدلاً من ذلك

بدلاً من رش الزيوت المعالجة في أطعمتك ينصح الخبراء باستخدام الدهون الصحية وتشمل زيت الأفوكادو والزبدة الفلاحي وزيت جوز الهند للطبخ.

وأوضحت أخصائية التغذية ليزا ريتشاردز أن استخدام الزيت في عملية الطهي يمكن استبداله بالماء أو الصلصات منخفضة السعرات الحرارية.

وأضافت: «يمكن تقليب معظم الخضروات بالماء بدلاً من الزيت ذا يترك طعامك منخفض السعرات الحرارية لأنك لم تقدم سعرات حرارية غير ضرورية من الزيت».

المصدر / وكالات