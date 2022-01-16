نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 131 فلسطينيا في النقب منذ بداية الاحتجاجات

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت 131 فلسطينيا في النقب المحتل منذ بداية الاحتجاجات الرافضة لتجريف أراضي الفلسطينيين ومصادرتها.

وأوضح نادي الأسير أن المعتقلين تعرضوا خلال الاعتقالات لمستوى عالٍ من العنف ولاعتداءات مختلفة، وأنّ جزءًا من هذه الحالات تم الإفراج عنها بعد المثول أمام المحكمة، وجزءا آخر بعد التحقيق معهم، حيث طالت عمليات الاعتقال كذلك الأطفال والنساء.

وأشار إلى أنّ حملات الاعتقال الراهنة هي امتداد للمواجهة المستمرة في الأراضي المحتلة عام 1948، وتحديدًا منذ شهر أيار/ مايو 2021، التي شكّلت نقطة تحول ما زالت آثارها قائمة، وخلالها سُجل على الأقل 2000 حالة اعتقال.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ جزءًا من معتقلي النقب في شهر أيار ما زالوا رهن الاعتقال حتّى اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين