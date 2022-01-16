فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسرى بسجون الاحتلال يقررون الإضراب عن الطعام غدا

"الجبهة الديمقراطية" تعلن مبادرة لتحقيق مصالحة فلسطينية

الدفاع المدني بغزة يطلق مناشدة للعالم

تحذير مهم للأهالي القاطنين قرب وادي غزة

بلدية غزة: هبوط بمنطقة متضررة من العدوان بشارع "الثلاثيني"

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

"التعليم" بغزة تصدر بيانا حول استئناف الدراسة

"العمصي": أكثر من 700 دونم زراعي معرضة للغرق بسبب فتح الاحتلال للسدود

بعد فتح الاحتلال للسدود.. "الطوارئ الحكومية" تحذر من إغراق القطاع

حماس تدعو للتدخل العاجل للإفراج عن الأسير "أبو حميد"

تحذير مهم للأهالي القاطنين قرب وادي غزة

16 يناير 2022 . الساعة 17:04 بتوقيت القدس
...

أطلقت بلدية وادي غزة اليوم الأحد، تحذيراً مهما للأهالي القاطنين بجوار مجرى الوادي، عقب قيام الاحتلال بفتح سدود مياه الأمطار على الحدود مع الأراضي المحتلة عام 48.

ودعت البلدية في بيان لها، سكان المنطقة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل احتمال أن يؤدي إجراء الاحتلال إلى فيضان المجرى وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة.

وكان رئيس لجنة طوارئ الشتاء الحكومية زهدي الغريز، قد صرح بأن الاحتلال الإسرائيلي فتح السدود شرق وشمال قطاع غزة، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية وبيئية على أهالي القطاع.

وأهاب الغريز بالسكان الواقعين في حرم وادي غزة ووادي بيت حانون إخلاء هذه المناطق بشكل عاجل حفاظا على سلامتهم.

وأكد أن الطواقم الحكومية تعمل على مدار الساعة من أجل معالجة آثار المنخفض الجوي وكذلك مواجهة إجراءات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الاحتلال #وادي غزة #مياه الأمطار #سدود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة