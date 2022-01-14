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ونسبة التعافي 98.2%

الصحة برام الله: وفاة و592 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

14 يناير 2022 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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كورونا فلسطين

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و339 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في الضفة وغزة، أن حالة الوفاة سجلت في قلقيلية، فيما سجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: ضواحي القدس 1، بيت لحم 110، رام الله والبيرة 131، طوباس 18، الخليل 64، نابلس 49، سلفيت 6، قلقيلية 5، طولكرم 11، جنين 17، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 150.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 3، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 111، طوباس 4، الخليل 17، نابلس 24، قلقيلية 1، طولكرم 8، جنين 15، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في الضفة وغزة بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج بمراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 93 مريضا، بينهم 19 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #كورونا

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