الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إغلاق سجن غوانتانامو فورًا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى إغلاق سجن غوانتانامو فورًا، ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب السجناء.

وقال ون بين، خلال مؤتمر صحفي: "في الواقع، هناك سجون سرية أنشأتها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم ، وغوانتانامو ليس سوى غيض من فيض، وتعتبر "السجون الأميركية السوداء" مثل غوانتانامو بمثابة التذكير الدائم بالجرائم الأمريكية في مجال حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة يجب أن تعيد التفكير في تصرفاتها، وأن تغلق سجن غوانتانامو والسجون السرية حول العالم على الفور، بالإضافة إلى وقف الاعتقال التعسفي، وممارسة سوء معاملة السجناء وغيرها من الفظائع، والاعتذار، ودفع تعويضات للضحايا، وتقديم من سمح بالتعذيب ومن قام به بشكل مباشر للعدالة ".

جدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة أنشأت سجن "غوانتانامو" وخصصته لمن تنعتهم "الإرهابيين الدوليين" بعد هجمات 11 أيلول /سبتمبر عام 2001. ودعت عدةّ منظمات دولية، والأمم المتحدة، في أوقات سابقة، واشنطن إلى إغلاق سجن خليج غوانتانامو على الفور، لأن العديد من السجناء احتُجزوا هناك دون محاكمة أو تحقيق وتعرضوا للتعذيب.

المصدر / وكالات