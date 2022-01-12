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"الشاباك" يزعم كشف شبكة تجسس لصالح إيران

12 يناير 2022 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

زعم جهاز الشاباك "المخابرات" الإسرائيلي، تفكيكه خلية تجسس تابعة لإيران تعمل في (إسرائيل).

وقالت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إنه سمح بنشر اعتقال 4 نساء يهوديات من أصل إيراني، تم تشغيلهم من قبل إيران، لجمع معلومات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلية متهمة بنقل معلومات إلى إيران حول منشآت ومصالح إسرائيلية والاتصال بوكيل أجنبي.

وقال جهاز "الشاباك" في بيان "قبل حوالي شهر اعتقل أربع نساء يهوديات من حولون وبيت شيمش وكفار سابا والقدس للاشتباه في تعاونهن مع المخابرات الإيرانية من خلال إيراني تواصل معهن عبر فيسبوك منتحلا شخصية يهودي".

وأضاف "من المهام التي كلفهن بها تصوير السفارة الأمريكية ووزارة الداخلية ووزارة الضمان، ونقل معلومات حول الترتيبات الأمنية وتصوير مركز تجاري في حولون، كما طلب منهن جمع معلومات عن كبار ضباط الجيش، وطلب من إحداهن إرسال ابنها للتجنيد في الجيش والتقدم للعمل في شعبة الاستخبارات العسكرية وغيرها من المهام".

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#إيران #الشاباك #شبكة تجسس

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