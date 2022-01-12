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التشريعي يقر مشروع قانون معدل لتنظيم الزكاة

12 يناير 2022 . الساعة 15:58 بتوقيت القدس
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أقر المجلس التشريعي في جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد بحر مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الزكاة رقم 9 لسنة 2008 وتعديلاته، بالقراءة الأولى بالإجماع.

وقال النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس، إن التعديلات المقرة تهدف إلى تجويد عمل هيئة تنظيم الزكاة واستبدال بعض الإشكاليات العملية والقانونية التي أفرزتها الممارسة العملية للقانون.

وأوضح الغول أن مشروع القانون المعدل يهدف إلى تعزيز الإطار الهيكلي لعمل الهيئة، من خلال إعادة النظر في تركيبة مجلس أمناء الهيئة، وضمان إشراك فئات تخصصية متنوعة.

وبين أن المشروع المعدل يتضمن إضافات قانونية غفل عن ذكرها القانون الأصلي. وأشار إلى أن المجلس التشريعي يولي قانون تنظيم الزكاة أهمية كبيرة باعتباره فريضة إسلامية ورافداً أساسياً لإعالة الفئات الهشة والفقراء.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#التشريعي #قانون #تنظيم الزكاة

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