"مركز": اعتقال 7 نواب من المجلس التشريعي عام 2021

وثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اعتقال سلطات الاحتلال7 نواب من نواب المجلس التشريعي خلال العام الماضي 2021.

وقال المركز في بيان له، إن استهداف النواب لم يتوقف منذ عام 2006، ولكن أعداد المعتقلين منهم تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض حسب تصاعد حالة الاشتباك مع الاحتلال، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد على 62 نائباً، غالبيتهم تم اعتقالهم عدة مرات، ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال 9 نواب.

وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن استمرار اعتقال نواب "التشريعي" يمثل انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز لتحجيم دورهم في مواجهة جرائم الاحتلال، وردعهم عن المشاركة في الحياة السياسية.

وذكر أن النواب الذين تم اعتقالهم العام الماضي هم محمد محمود أبو طير، والنائب نايف محمود الرجوب، والنائب حسن يوسف خليل، والنائب ياسر داود منصور، والنائب أحمد عبد العزيز مبارك، والنائب حاتم رباح رشيد قفيشة، والنائب محمد ماهر بدر.

المصدر / فلسطين أون لاين