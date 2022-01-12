فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أونروا" تدعو للإفراج عن الأسير الطفل "نخلة"

محكمة أريحا تمدد اعتقال 4 أسرى محررين

تشييع جثمان الشهيد المسن "عمر أسعد" شمال رام الله

دعوات لأوسع التحام جماهيري مع المستوطنين لصد اقتحام "برقة" مساء اليوم

المفتي يدين اعتداءات الاحتلال على المساجد

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بكأس أمم إفريقيا

"الكيلة": لا علاقة بين قرارات التنقل الداخلي ووفاة الطفل "النواتي"

حقوقي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن طرد النواتي من المستشفى

وفاتان و528 إصابة بـ "كورونا" في الضفة والقطاع

الاحتلال يمدد توقيف الأسير الجريح "الأطرش" ثمانية أيام

"مركز": اعتقال 7 نواب من المجلس التشريعي عام 2021

12 يناير 2022 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
...
وقفة بغزة منددة بسياسة اعتقال نواب "التشريعي" (أرشيف)

وثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اعتقال سلطات الاحتلال7 نواب من نواب المجلس التشريعي خلال العام الماضي 2021.

وقال المركز في بيان له، إن استهداف النواب لم يتوقف منذ عام 2006، ولكن أعداد المعتقلين منهم تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض حسب تصاعد حالة الاشتباك مع الاحتلال، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد على 62 نائباً، غالبيتهم تم اعتقالهم عدة مرات، ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال 9 نواب.

وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن استمرار اعتقال نواب "التشريعي" يمثل انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز لتحجيم دورهم في مواجهة جرائم الاحتلال، وردعهم عن المشاركة في الحياة السياسية.

وذكر أن النواب الذين تم اعتقالهم العام الماضي هم محمد محمود أبو طير، والنائب نايف محمود الرجوب، والنائب حسن يوسف خليل، والنائب ياسر داود منصور، والنائب أحمد عبد العزيز مبارك، والنائب حاتم رباح رشيد قفيشة، والنائب محمد ماهر بدر.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الاحتلال #اعتقالات #التشريعي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة