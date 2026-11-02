التعليم: استشهاد 14 طالبا و4 معلمين في غزة خلال أكتوبر

أحصت وزارة التربية والتعليم في غزة، ارتقاء 14 طفلا وطالبا من طلبة المدارس، و4 معلمين و3 موظفين في الجامعة الإسلامية، إضافة إلى أكاديمية جامعية، جراء صواريخ ونيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق التعليم، أن الشهداء الطلبة قضوا نتيجة القصف وإطلاق النار والاستهداف المباشر، وتتراوح أعمارهم بين 6 و16 عاماً.

وذكرت أن المعلمين الذين استشهدوا هم محمود قفة، وائل مسلم، ضياء أبو الروس، وأحمد أبو عودة، فيما استشهد ثلاثة موظفين في الجامعة الإسلامية، هم شادي أبو عطايا، سامي بارود، أشرف دحلان، إثر قصف الجامعة أثناء دوام الطلبة، ما أسفر أيضاً عن إصابة عدد من الطلاب.

ونوهت إلى أن الأكاديمية في جامعة فلسطين الدكتورة ياسمين البوبو، استشهدت جراء قصف شقة سكنية، مشيرة إلى إصابة أعداد كبيرة من الأطفال والطلبة الجامعيين والعاملين في القطاع التعليمي جراء القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار الذي طال المدارس والخيام التعليمية البديلة.

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، أشارت الوزارة إلى أن إطلاق النار الكثيف لا سيما في المناطق القريبة مما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، أدى إلى تعطيل الدراسة أو تأخيرها في مناطق جنوب خان يونس وشرق دير البلح وشرق البريج وشمال القطاع.

ولفتت إلى أن استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار حال دون سفر الطلبة الحاصلين على منح دراسية خارجية، ما حرمهم من فرص استكمال تعليمهم خارج القطاع.

ورصدت استمرار منع إدخال المستلزمات التعليمية ومواد البناء والخيام والأثاث المدرسي والأجهزة الإلكترونية ومعدات المختبرات العلمية والتعليم المهني، إلى جانب القرطاسية ومستلزمات الطباعة والمعدات الخاصة برياض الأطفال وذوي الإعاقة.

وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لمنع إدخال الوقود وزيوت المحركات، موضحة أن نقص هذه المواد أدى إلى شلل شبه كامل في حركة المواصلات، وأعاق وصول آلاف الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم، فضلاً عن تعطيل المولدات الكهربائية والمختبرات العلمية ومختبرات الحاسوب ومحطات تحلية المياه في المؤسسات التعليمية.

وفي سياق استهداف المنشآت التعليمية، أكدت الوزارة أن أكثر من 97% من مدارس وجامعات قطاع غزة دُمرت بالكامل نتيجة القصف الإسرائيلي خلال الحرب، مشيرة إلى أن قصف بناية سكنية في منطقة الصفطاوي بجباليا أدى إلى تدمير روضة البسمة الصغيرة بالكامل، كما تسبب الانفجار في تدمير مدرسة الزهراء الخاصة المجاورة.

وحذرت من الآثار النفسية العميقة للعدوان على الأطفال والطلبة والمعلمين، في ظل استمرار الخوف والهلع والصدمات النفسية الناجمة عن القصف والدمار وفقدان الأحبة والتهديد المستمر للحياة، الأمر الذي ينعكس على قدرتهم على التركيز والشعور بالأمان.

وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، محذرة من أن استمرار استهداف الطلبة والكوادر التعليمية وتدمير البنية التحتية يهدد بانهيار المنظومة التعليمية في القطاع.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لحماية الطلبة والمعلمين، والضغط لوقف استهداف المؤسسات التعليمية، وضمان إدخال المستلزمات والاحتياجات الضرورية لإنقاذ العملية التعليمية في قطاع غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: