إصابة مسن واعتداءات للمستوطنين في رام الله ونابلس

أُصيب مسن فلسطيني يبلغ من العمر 84 عامًا، اليوم الإثنين، جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب قرب قرية رأس كركر، غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة المسن، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي نابلس، دمّر مستوطنون مركبة فلسطينية على أطراف بلدة أوصرين، جنوب المدينة، عقب مهاجمتها وإلحاق أضرار جسيمة بها، وفق مصادر محلية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت المصادر أن أهالي بلدة أوصرين والمناطق المحيطة بها يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل تخريب الممتلكات والاعتداء على الأراضي، في ظل تصاعد اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد متواصل ينفذه المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات