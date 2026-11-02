شاومي تطلق هاتفها "Xiaomi 18 Pro"

أعلنت شركة "شاومي" الصينية أن هاتفي "Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max " سيصلان إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد طرحهما في السوق الصينية خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت الشركة، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الإطلاق العالمي للهاتفين سيتم خلال الشهر الجاري، فيما ظهرت أجهزتها الجديدة على المتجر الإلكتروني لبائع التجزئة الإيطالي "Epto"، كاشفة عن الأسعار والمواصفات والألوان المتاحة في الأسواق الأوروبية، وفقاً لموقع "GSMArena" المتخصص في أخبار التقنية.

وبحسب البيانات المنشورة، يبدأ سعر هاتف Xiaomi 18 Pro من 1398.90 يورو، للنسخة التي تضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت.

أما هاتف Xiaomi 18 Pro Max، فيأتي بإصدار واحد يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت ومساحة تخزين تبلغ 512 غيغابايت، بسعر يصل إلى 1783.90 يورو.

وتشير المواصفات إلى أن النسخ العالمية من الهاتفين ستأتي ببطاريات أقل سعة مقارنة بالإصدارات الصينية؛ إذ تبلغ سعة بطارية Xiaomi 18 Pro نحو 6000 مللي أمبير/ساعة، مقابل 7000 مللي أمبير/ساعة في النسخة الصينية.

كما يُتوقع أن يضم هاتف Xiaomi 18 Pro Max بطارية بسعة 7050 مللي أمبير/ساعة، مقارنة بـ8500 مللي أمبير/ساعة في الإصدار الصيني.

ويتوافر الهاتفان، وفق البيانات المنشورة، بثلاثة خيارات للألوان، هي الأسود والأبيض والأحمر المخملي.

المصدر / وكالات