المركز السعودي يطلق رابطًا لتسجيل الأيتام في غزة لعام 2026

محمد زقوت

أعلن المركز السعودي للثقافة والتراث فتح باب التسجيل للاستفادة من مشروع كفالة ورعاية الأيتام والأسر الفاقدة للمعيل في قطاع غزة، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ودعا المركز ذوي الأيتام والأسر المعنية إلى تقديم طلباتهم عبر النموذج الإلكتروني المخصص، مع ضرورة إدخال البيانات بدقة واستكمال المعلومات المطلوبة، تمهيدًا لدراسة الطلبات والتحقق منها وفق الإجراءات المعتمدة.

رابط المركز السعودي التسجيل في مشروع كفالة الأيتام في غزة

يمكن لذوي الأيتام والأسر الفاقدة للمعيل الراغبين في الاستفادة من المشروع الدخول إلى رابط التسجيل الإلكتروني وتعبئة نموذج الطلب عبر الرابط التالي:

[اضغط هنا للتسجيل في مشروع كفالة الأيتام والأسر في غزة]

خطوات التسجيل في مشروع رعاية الأيتام

للتقديم والاستفادة من المشروع، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

* الدخول إلى رابط التسجيل الإلكتروني.

* تعبئة نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة.

* التأكد من صحة المعلومات المدخلة ودقتها.

* استكمال جميع الحقول والبيانات المطلوبة.

* إرسال الطلب وانتظار إجراءات الدراسة والتحقق وفق آلية المشروع.

الجهة الممولة والجهة المشرفة على المشروع

ينفذ المركز السعودي للثقافة والتراث مشروع الاستجابة الطارئة لكفالة ورعاية الأيتام والأسر الفاقدة للمعيل في قطاع غزة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويستهدف المشروع دعم الأيتام والأسر المعنية، في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى توفير الرعاية والحماية لهذه الفئات.

رابط الموقع الرسمي للمشروع

للاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمشروع كفالة الأيتام والأسر الفاقدة للمعيل في غزة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمركز عبر الرابط التالي:

[اضغط هنا لزيارة الموقع الرسمي للمشروع]

تنويه: تعبئة نموذج التسجيل لا تعني القبول التلقائي أو ضمان الاستفادة من المشروع؛ إذ تخضع الطلبات للدراسة والتحقق وفق الإجراءات المعتمدة.

المصدر / فلسطين أون لاين