الذهب يرتفع مع انخفاض النفط والأسواق تحلل إشارات المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد موجة بيع في الجلسة السابقة، إذ خفف انخفاض أسعار النفط من المخاوف المتعلقة بالتضخم، بينما عكف المستثمرون على تقييم تصريحات ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3900.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى في عام خلال الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3909.70 دولار.

وهبط الذهب 3.5 بالمئة يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، متراجعا دون مستوى أربعة آلاف دولار للأوقية.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم “نشهد مجرد ارتداد بعد موجة البيع، إلى جانب تراجع أسعار النفط في بداية الأسبوع، وهو ما يوفر بعض الارتياح للمعادن النفيسة بصفة عامة”.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة بعد أن ذكرت رويترز أن مفاوضين إيرانيين كانوا في الدوحة يوم الأحد لليوم الثالث على التوالي من المحادثات مع وسطاء قطريين بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وغالبا ما تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد تكلفة الفرصة ‌البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، دعا ثلاثة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم ‌الجمعة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة، في أول تصريحات لمسؤولي البنوك المركزية بعد اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي الذي أبقى فيه ‌المجلس تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير.

وتشير أداة فيدووتش التابعة لمجموعة “سي إم إي” إلى أن الأسواق تضع في الحسبان احتمال رفع أسعار الفائدة في كانون الأول/ ديسمبر بنحو 73 بالمئة.

وقال أولي هانسن مدير أبحاث السلع الأولية لدى ساكسو بنك في مذكرة “يواجه الذهب بيئة صعبة على المدى القريب، إذ تطغى عمليات البيع الفنية ومخاوف السيولة على جاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 49.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1432.63 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 976.31 دولار.

المصدر / وكالات