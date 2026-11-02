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بالصور صحفيو غزة ينتفضون لإنقاذ زملائهم المرضى والجرحى

02 نوفمبر 2026 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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قفة تضامنية للمطالبة بتسهيل سفر الصحفيين المرضى والجرحى من قطاع غزة إلى الخارج

نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وقفة تضامنية للمطالبة بتسهيل سفر الصحفيين المرضى والجرحى من قطاع غزة إلى الخارج، لتلقي العلاج اللازم في ظل تدهور أوضاعهم الصحية وصعوبة توفير الرعاية الطبية المتخصصة داخل القطاع.

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وسلطت الوقفة الضوء على الحالة الصحية الحرجة للزميل الصحفي عمار قديح، الذي يرقد في قسم العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي، عقب تعرضه لتوقف في القلب قبل أيام، وسط مطالبات بتوفير فرصة عاجلة لسفره وتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

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وطالب المشاركون بتكثيف الجهود والضغوط لتسهيل إجلاء الصحفيين المرضى والجرحى، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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