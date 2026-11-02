فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسير في النقب يعاني تورماً مؤلماً في وجهه وسط غياب العلاج

4 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

8000 زيارة تفتيشية ومئات محاضر ضبط.. إحصائية الاقتصاد في أكتوبر

من عريس إلى شهيد.. شاهر زعرب "بكر عائلته" وأول أفراحها التي لم تكتمل

بعد 3 سنوات ونصف من الاعتقال.. الاحتلال يحكم على أسير مقدسي بالسجن 12 عاماً

"الصحة": 15 شهيدًا و38 إصابة خلال 48 ساعة في غزة

نصر الله المقاطعة.. غادر الملاعب بحثا عن لقمة العيش فعاد شهيدا

حماس: وعد بلفور لن يطمس حقوق شعبنا التاريخية أو ينتزع تمسكه بأرضه

بنسبة 92.3%.. 946 حافظاً يجتازون الاختبار الوطني للقرآن الكريم في غزة

إيران: مضيق هرمز لن يكون آمناً دون رفع الحصار البحري

أسير في النقب يعاني تورماً مؤلماً في وجهه وسط غياب العلاج

02 نوفمبر 2026 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
...
أسرى النقب يواجهون الإهمال الطبي

حذّر مكتب إعلام الأسرى من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المرضى في سجن النقب، في ظل انتشار الأمراض الجلدية وغياب الرعاية الطبية ونقص الأدوية ومستلزمات النظافة، مشيراً إلى إصابة أحد الأسرى بتورم مؤلم في وجهه جراء لدغة "ذبابة أريحا"، دون تقديم العلاج اللازم له.

وأوضح المكتب أن الأسير المصاب يعاني أيضاً من مرض السكابيوس، ويحتاج إلى فحص طبي عاجل لتحديد أسباب التورم وتوفير العلاج المناسب، في وقت تتفاقم فيه الإصابات الجلدية بين الأسرى داخل السجن.

وأشار إلى انتشار السكابيوس والفطريات والدمامل بين الأسرى، وما يصاحبها من حكة شديدة ونزف جلدي وأوجاع تحرم المصابين من النوم، وسط نقص الأدوية ومواد التنظيف وعدم كفاية الطعام، الأمر الذي يزيد معاناتهم ويهدد بتدهور أوضاعهم الصحية.

وطالب المكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والجهات الحقوقية بالتدخل العاجل، والعمل على توفير الفحوص الطبية والعلاج والأدوية اللازمة للأسرى في سجن النقب.

وتتكرر التحذيرات الحقوقية من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما يصفه مختصون ومؤسسات معنية بشؤون الأسرى بسياسة الإهمال الطبي المتعمد، وحرمان المرضى من الفحوص والعلاجات والأدوية اللازمة، إلى جانب تردي ظروف الاحتجاز ونقص مواد النظافة والتغذية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #سجن النقب #الأوضاع الصحية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة