أسير في النقب يعاني تورماً مؤلماً في وجهه وسط غياب العلاج

حذّر مكتب إعلام الأسرى من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المرضى في سجن النقب، في ظل انتشار الأمراض الجلدية وغياب الرعاية الطبية ونقص الأدوية ومستلزمات النظافة، مشيراً إلى إصابة أحد الأسرى بتورم مؤلم في وجهه جراء لدغة "ذبابة أريحا"، دون تقديم العلاج اللازم له.

وأوضح المكتب أن الأسير المصاب يعاني أيضاً من مرض السكابيوس، ويحتاج إلى فحص طبي عاجل لتحديد أسباب التورم وتوفير العلاج المناسب، في وقت تتفاقم فيه الإصابات الجلدية بين الأسرى داخل السجن.

وأشار إلى انتشار السكابيوس والفطريات والدمامل بين الأسرى، وما يصاحبها من حكة شديدة ونزف جلدي وأوجاع تحرم المصابين من النوم، وسط نقص الأدوية ومواد التنظيف وعدم كفاية الطعام، الأمر الذي يزيد معاناتهم ويهدد بتدهور أوضاعهم الصحية.

وطالب المكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والجهات الحقوقية بالتدخل العاجل، والعمل على توفير الفحوص الطبية والعلاج والأدوية اللازمة للأسرى في سجن النقب.

وتتكرر التحذيرات الحقوقية من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما يصفه مختصون ومؤسسات معنية بشؤون الأسرى بسياسة الإهمال الطبي المتعمد، وحرمان المرضى من الفحوص والعلاجات والأدوية اللازمة، إلى جانب تردي ظروف الاحتجاز ونقص مواد النظافة والتغذية.

المصدر / فلسطين أون لاين