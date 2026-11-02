الإعلام الحكومي: 5989 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً رصد 5989 خرقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 1593 فلسطينياً وإصابة 5748 آخرين، إلى جانب اعتقال 217 مواطناً.

وقال المكتب، في بيان، بشأن تطورات الأوضاع الإنسانية والميدانية في القطاع، إن الاحتلال لم يسمح بدخول سوى 77657 شاحنة من أصل 232800 شاحنة كان من المفترض إدخالها وفق الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 33.3% من الاحتياجات المتفق عليها.

وأضاف أن حركة السفر عبر معبر رفح البري سجلت 14821 مسافراً في الاتجاهين، من أصل 40 ألفاً كان من المفترض سفرهم من المرضى والجرحى والحالات الإنسانية، بنسبة التزام بلغت 37% فقط.

753 خرقاً خلال أكتوبر

وفي رصد الانتهاكات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أوضح المكتب أن الاحتلال ارتكب 753 خرقاً للاتفاق، بمتوسط يومي بلغ 24.3 خرقاً، توزعت بين 346 حادثة إطلاق نار، و310 عمليات قصف، و64 عملية نسف لمنازل، و21 توغلاً للآليات العسكرية، إضافة إلى 12 حالة اعتقال.

وأشار إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 145 فلسطينياً، بينهم 21 طفلاً و14 امرأة ومسنّان، فيما بلغ عدد المصابين 672، بينهم 182 طفلاً و129 امرأة و30 مسناً.

وبيّن أن الأطفال والنساء والمسنين شكلوا 25.5% من إجمالي الشهداء، بواقع 37 شهيداً، فيما بلغت نسبتهم 50.7% من المصابين، بواقع 341 جريحاً.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 19 مواطناً خلال الشهر ذاته، في إطار استمرار الانتهاكات الميدانية المصاحبة لاتفاق وقف إطلاق النار.

تراجع دخول المساعدات والوقود

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، ذكر المكتب أن 3777 شاحنة فقط دخلت القطاع خلال أكتوبر، من أصل 18600 شاحنة متفق عليها، بنسبة التزام بلغت 20.3%، وبمتوسط يومي لم يتجاوز 121.8 شاحنة.

وأوضح أن الشاحنات التي دخلت توزعت بين 1805 شاحنات مساعدات، و1725 شاحنة تجارية، و247 شاحنة وقود، مشيراً إلى أن كميات الوقود لم تتجاوز 15.9% من المتفق عليه، إذ دخلت 247 شاحنة من أصل 1550.

وفيما يتعلق بحركة معبر رفح خلال 21 يوم عمل من الشهر الماضي، باستثناء يومي الجمعة والسبت، أفاد المكتب بأن إجمالي المسافرين ذهاباً وإياباً بلغ 802 فقط، من أصل 4200 مسافر كان من المفترض سفرهم، بنسبة التزام بلغت 19.1%.

وتوزعت حركة السفر بين 404 مغادرين من أصل 3150 بنسبة 12.8%، و398 عائداً من أصل 1050 بنسبة 37.9%، دون تسجيل حالات إرجاع جديدة خلال الشهر.

مطالبات دولية بالتحرك

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ما وصفه بسياسة الخنق الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، محملاً الاحتلال والدول الداعمة له، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية، المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن استمرار المأساة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية.

وتساءل عن دور الوسطاء والجهات الدولية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إزاء الانتهاكات المتواصلة، مطالباً المجتمع الدولي والوسطاء بالخروج عن صمتهم وممارسة ضغط فعلي على الاحتلال لوقف الاعتداءات.

ودعا إلى وقف العدوان وفتح جميع المعابر دون قيود أو شروط، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود بصورة عاجلة، لإنقاذ حياة مئات الآلاف من المدنيين والمرضى والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين