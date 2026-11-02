"الصحة": 15 شهيدًا و38 إصابة خلال 48 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وصول 15 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم 11 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي، وشهيدان متأثران بجراحهما، وشهيدان جرى انتشال جثمانيهما، إضافة إلى 38 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان إحصائي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1593 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5748، إلى جانب انتشال جثامين 847 شهيدًا.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74609 شهداء و175872 إصابة منذ بدء العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين