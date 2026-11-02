الداخلية تعلن أسماء 3 مطلوبين في جريمة قتل عنصرين من أجهزة الأمن

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أسماء ثلاثة مطلوبين فارين من وجه العدالة، على خلفية جريمة قتل عنصرين من جهاز الأمن الداخلي بإطلاق نار خلال مهمة أمنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مطالبة إياهم بتسليم أنفسهم فورًا.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها في الجريمة التي وقعت يوم الاثنين الماضي، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أثناء محاولة ضبط وتوقيف أحد المطلوبين على خلفية أمنية، وقد تمكنت من تحديد ثلاثة مطلوبين على ذمة القضية، وهم: شادي يونس عبد العزيز بشير (48 عامًا)، وعبد العزيز شادي يونس بشير (24 عامًا)، ويونس شادي يونس بشير (21 عامًا).

ودعت الوزارة المذكورين إلى تسليم أنفسهم فورًا، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية من أجل توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما دعت كل من يتعرف على المطلوبين أو يمتلك معلومات بشأنهم إلى إبلاغ الجهات المختصة، محذرة من أن كل من يتستر عليهم أو يوفر لهم الغطاء أو يقدم لهم المساعدة بأي شكل كان، يعد مشاركاً في الجريمة ومتستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.



المصدر / فلسطين أون لاين