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كتلة الصحفي ونقابة العاملين في التدريب توقعان مذكرة تعاون مشترك

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كتلة الصحفي ونقابة العاملين في التدريب توقعان مذكرة تعاون مشترك

02 نوفمبر 2026 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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جانب من توقيع مذكرة التعاون المشترك

وقعت كتلة الصحفي الفلسطيني بمنطقة غرب بمدينة غزة مذكرة تعاون مشترك مع نقابة العاملين في التدريب في فلسطين بهدف تطوير قدرات الصحفيين.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في تنظيم دورات متنوعة تهدف إلى صقل مهارات الصحفيين وتطوير قدراتهم والاستفادة من الدورات التدريبية في تجويد العمل وتعزيز حضورهم المهني بين زملائهم، وتوفير مدربين يحظون بكفاءة عالية وخبرة طويلة.

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وفي باكورة التعاون المشترك، نظمت كتلة الصحفي بغرب غزة دورة  إعداد مدربين TOT بحيث تعتمد الشهادات من نقابة العاملين في التدريب، في الدورة التي تستمر على مدار أسبوعين وتختتم خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت رئيس مجلس كتلة الصحفي وردة الزبدة، على أهمية هذا التعاون في تنظيم دورات معتمدة من النقابة، إضافة للاستفادة من خبرات المدربين والمستشارين المعتمدين لدى النقابة في تدريب الصحفيين خلال الفترة المقبرة.

من جانبه، رحب رئيس نقابة العاملين في التدريب في فلسطين المستشار ماهر كامل شبير بتوقيع مذكرة التعاون، مؤكدًا، أن المذكرة تأتي في إطار انفتاح النقابة للتعاون والعمل مع كافة الأطر والمؤسسات العاملة في القطاع.

واستعرض شبير تجربة تأسيس نقابته عبر سنوات طويلة والصعوبات والتحديات التي واجهتهم، وعملية تأهيل المدربين الذين يخضعون لفترة من التأهيل والانخراط في ساعات تدريب قبل اعتمادهم من النقابة، مؤكدا، أن النقابة تضم نخبة من الكفاءات في مجالات عديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتلة الصحفي #نقابة العاملين في التدريب

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