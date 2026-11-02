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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

02 نوفمبر 2026 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
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تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى (أرشيف)

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وأدى بعضهم ما يُسمّى "الانبطاح الجماعي" خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، قبالة مسجد قبة الصخرة المشرفة، بحماية قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية. 

وتترافق هذه الاقتحامات مع محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الأقصى، عبر تكثيف اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس الدينية التلمودية في باحاته، في سياق مخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

في المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية إلى الحشد وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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