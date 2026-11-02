هدم منزل واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلًا مأهولًا في قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم، واعتقلت 10 مواطنين من رام الله ونابلس وجنين وبيت لحم، فيما واصل مستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، شملت سرقة مواشٍ وإغلاق طرق أمام حركة المواطنين.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان محمود طقاطقة، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلًا في قرية أم سلمونة، يعود للمواطن نادر أبو شقرة، وتبلغ مساحته الإجمالية 150 مترًا مربعًا، ويتكون من طابق واحد.

وأوضح طقاطقة أن المنزل هُدم بصورة مفاجئة ودون إخطار مسبق، مشيرًا إلى أن صاحبه وأفراد أسرته لم يكونوا داخله وقت الهدم، في حين كانت قوات الاحتلال قد أخطرت سابقًا أكثر من 17 منزلًا في القرية بالهدم.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس عمر محسن (28 عامًا)، من بلدة زعترة شرق بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الصحفي سامر خويرة، عقب اقتحام المدينة ومداهمة منزله في شارع عصيرة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس، واعتقلت المواطن عمار رمضان.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من بيت ريما ومخيم الأمعري.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما واعتقلت يحيى الريماوي، وعلاء نمر اسطوف، وعلاء الريماوي (20 عاما)، كما اعتقلت الشاب مؤمن الطوخي (23 عاما) من مخيم الأمعري للاجئين جنوب رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، خلال اقتحامها بلدتي قباطية وقرية العصاعصة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جاسر أبو وعر ونجله البالغ من العمر (12 عاما)، عقب مداهمة منزلهما في بلدة قباطية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نمر عبد العزيز شقيقات، من أمام أحد المخابز في قرية العصاعصة جنوب جنين.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال، جامعة خضوري/ كلية العروب، ودخلت الى ساحاتها ثم غادرت عقب احتجازها لشاب وإطلاق سراحه بعد ذلك.

وفي محافظة سلفيت، أغلقت مجموعات من المستوطنين، اليوم الاثنين، عددًا من الطرق أمام حركة مركبات المواطنين، وأشعلت إطارات مطاطية في مناطق متفرقة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أغلقوا الطريق قرب بلدتي كفل حارس وحارس، وطريق وادي قانا الواصل بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وأشعلوا إطارات مطاطية على الطريق الرئيسي.

وأضافت أن المستوطنين أغلقوا بالحجارة طريق جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة وادي الشاعر، ما أعاق حركة المركبات.

وفي طوباس، سرق مستوطنون، الليلة الماضية، عددًا من رؤوس الماشية لأحد المواطنين في منطقة سلحب شمال شرق المحافظة.

وأفاد رئيس مجلس قروي إبزيق عبد المجيد خضيرات، بأن مستوطنين تسللوا إلى حظيرة ماشية المواطن علي تركي صوافطة، وسرقوا عددًا من رؤوس الماشية، كما اعتدوا على مركبة خاصة وجرار زراعي في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين