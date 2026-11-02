الاحتلال يهدم منزلا في شفاعمرو بالداخل المحتل

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، منزلا في مدينة شفاعمرو في الأراضي المحتلة عام 1948، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة التي اقتحمت حي الكسارة وحاصرته، ووفرت الحماية لآليات الهدم خلال تنفيذ العملية.

ويأتي ذلك، في ظل تصاعد عمليات هدم المنازل في البلدات العربية، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات المماثلة في الجليل والمثلث والنقب.

وسجلت في الأشهر الأخيرة عمليات هدم في عبلين وكابول ودير الأسد وأم الفحم، إلى جانب هدم منازل في قرى النقب، بينها أم نميلة الزيادنة وأبو قرينات.

ولم تقتصر تداعيات السياسة على الهدم المباشر، إذ اضطر مواطنون في الفترة الأخيرة إلى هدم منازلهم بأيديهم تفاديا للغرامات الباهظة وتكاليف الهدم، في وقت تتسع فيه دائرة المنازل المهددة بالتنفيذ، وسط انتقادات للسياسات الحكومية ومطالبات بإيجاد حلول تخطيطية توفر الحق في السكن والتوسع العمراني.

كما تصعد سلطات الاحتلال إصدار أوامر الهدم وفرض الغرامات المالية الباهظة وتكاليف التنفيذ، التي قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل، ما يدفع أصحاب المنازل المهددة إلى هدمها بأيديهم تفاديا لتحمل أعباء مالية أكبر أو مواجهة عمليات الهدم التي تنفذها الجرافات بحماية الشرطة.

المصدر / فلسطين أون لاين