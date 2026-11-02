فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الضيف وقرار الطوفان.. أسرار القرار ورسائل "ما خفي أعظم"

3 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

شهداء الشرطة في مواصي خانيونس.. لا هدنة توقف نزيف الدم

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

حماس تحذر من خطة لتسريح 7 آلاف موظف في "أونروا"

الاحتلال يداهم محلات تجارية ويعتدي على مواطنين في الخليل

الاحتلال يمنع إدخال غاز الطهي إلى غزة

الجامعة العربية تدين جرائم التعذيب والقمع الممنهج والتنكيل بحق أسرى غزة

الاحتلال يواصل حبس الصحافية بشرى الطويل بالعزل الانفرادي منذ شهرين

بينيت يوصي بآيزنكوت لتشكيل الحكومة وليبرمان يتهمه بإضعاف المعارضة

الضيف وقرار الطوفان.. أسرار القرار ورسائل "ما خفي أعظم"

02 نوفمبر 2026 . الساعة 08:04 بتوقيت القدس
...

لم يكن ما كشفه برنامج «ما خفي أعظم» عن محمد الضيف وقرار «طوفان الأقصى» مجرد استعادة لأسرار عملية غيّرت مسار الصراع، بل حمل رسالة سياسية وإستراتيجية واضحة: أن السابع من أكتوبر لم يكن لحظة عابرة أو قرارًا ارتجاليًا، وإنما نتاج مسار طويل من الإعداد، وقراءة للواقع، وقناعة بأن استمرار المعادلات القائمة بات يستدعي تغييرها.

قدم الفيلم الضيف بوصفه أحد أبرز مهندسي التحول العسكري، *وربط قرار الطوفان بتراكمات سياسية وميدانية، في مقدمتها الاعتداءات على الأقصى والأسرى، والتوسع الاستيطاني، وانسداد الأفق السياسي*.

وكان أبرز ما كشفته الشهادات اجتماعًا قياديًا سبق العملية بنحو ثمانية أشهر، اتُّخذ فيه قرار التحضير، مع إبقاء إمكانية العدول عنه إذا تغيرت الظروف. كما أظهرت تفاصيل استهداف فرقة غزة الإسرائيلية، والإخفاق الاستخباري الإسرائيلي في استشراف العملية بالرغم من التفوق التكنولوجي والأمني.

ولم تقتصر الرسائل على الجانب العسكري؛ فقد أظهر الفيلم الضيف في علاقته برفاقه، وحديث السنوار عنه، ليقدم صورة إنسانية لشخصية ظلت محاطة بالسرية لعقود.

لكن *الرسالة الأعمق تتجاوز إثبات أن القرار كان مدروسًا إلى السؤال عن مدى تقدير تداعياته*، خصوصًا بعد الحرب المدمرة التي شهدتها غزة وخسائرها البشرية والمادية الهائلة.

لقد كشف الفيلم كيف صُنع قرار الطوفان، لكنه أعاد طرح السؤال الأصعب: هل كانت حسابات اليوم التالي بمستوى دقة التحضير لليوم الأول؟

وهنا تكمن أهمية ما كُشف؛ ففهم القرار يتطلب قراءة دوافعه وسياقه، في حين يظل تقييمه الإستراتيجي مرتبطًا بنتائجه وأثره في مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#محمد الضيف #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة