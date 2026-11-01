الاحتلال يداهم محلات تجارية ويعتدي على مواطنين في الخليل

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من المحال التجارية في مدينة الخليل، فيما اعتدت على مواطنين خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية التي تعود لعائلتي الرجبي وناصر الدين في منطقة الجلدة المحاصرة بمدينة الخليل، واستولت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة منها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول، واحتجزت عددا من المواطنين، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تفرج عنهم.

وتشهد محافظة الخليل تصعيدا متواصلا في الاقتحامات الإسرائيلية، لا سيما في المدينة والمناطق المحيطة بالمستوطنات والحواجز العسكرية، حيث تتكرر عمليات مداهمة المنازل والمحلات التجارية، واحتجاز المواطنين والاعتداء عليهم، إلى جانب الاستيلاء على الممتلكات، في إطار إجراءات تؤثر على الحركة التجارية والحياة اليومية للسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين