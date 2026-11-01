أرسنال ينتفض ويتصدر بفوزه على ليفربول في أنفيلد

انتفض أرسنال عقب خروج المدوِّي من مسابقة كأس الرابطة وتغلب على مضيفه ليفربول 1-0 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فانفرد بالصدارة مستغلا تعثّر شريكه مانشستر سيتي السبت بخسارته أمام برايتون 0-1.

ويدين فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بهذا الفوز إلى الألماني كاي هافيرتس صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 16.

وتلقى أرسنال صدمة كبيرة بخسارته أمام فليتوود تاون، أحد أندية الدرجة الرابعة، في الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة في منتصف الأسبوع.

لكن "المدفعجية" حققوا الأهم بالفوز على ليفربول في معقله وتصدروا البطولة مستغلين الخسارة الثانية تواليا والثانية في الدوري هذا الموسم لمانشستر سيتي، ما سمح لهم بفكّ الشراكة والابتعاد بثلاث نقاط.

وعلى الرغم من تتويجه بطلا في الموسم الماضي، لم يتمكن أرسنال من الفوز على ليفربول ذهابا وإيابا، بل خسر أمامه في المباراة الأولى قبل تعادلهما في الثانية.

وحقق أرسنال أول فوز له على ليفربول منذ شباط/فبراير 2024، لكن الأهم أنه كسر سلسلة سلبية طويلة على ملعب أنفيلد لم يحقق خلالها الفوز في 14 عاما ضمن الدوري، إذ كان فوزه الأخير على ملعب ليفربول يعود إلى آذار/مارس 2012.

ولم تُعط المباراة متابعيها الإثارة التي كانوا ينتظرونها، خاصة من جانب ليفربول الذي فشل في التسديد على المرمى طوال اللقاء، ولو أنه كان الأكثر سيطرة.

في الشوط الأول لم يُقدَّم الكثير حتى هدف افتتاح التسجيل من هافيرتس الذي استثمر عرضية متقنة من ديكلاس رايس ووضع الكرة بسهولة في الشباك (16).

وأصبح هافيرتس أفضل هدّاف ألماني في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز بتسجيله 46 هدفا، متخطيا إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي السابق، وفق شبكة أوبتا الإحصائية.

وجرّب البرازيلي برونو غيمارايس مضاعفة النتيجة بتسديدة من داخل المنطقة علت المرمى (24)، ثم حاول رايس بنفسه بتصويبة سهلة بين يدي البرازيلي أليسون بيكر (25)، في حين جاء الردّ برأسية من القائد الهولندي فيرجيل فان دايك أبعدها الحارس الإسباني دافيد رايا في الوقت المناسب من أمام السويدي ألكسندر إيزاك (27).

بعدها حاول لاعبو ليفربول بتسديدات لم تكن دقيقة، باستثناء محاولة الألماني فلوريان فيرتس من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة (39) ورأسية الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر فوق المرمى (43).

ولم يتغيّر الحال كثيرا في الشوط الثاني، بل تراجع الأداء أكثر مع دخول المدافع مايلز لويس-سكيلي من جانب أرسنال (62) في ظل دفع ليفربول بلاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي (58) والمهاجم ريو نغوموها (67).

وكان اليوناني كريستوس تزوليس قريبا من مضاعفة النتيجة لأرسنال بتسديدة جميلة أبعدها بيكر ببراعة (73)، فيما أنهى ليفربول المباراة من دون أي تسديدة على المرمى.

المصدر / وكالات