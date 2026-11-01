بثلاثية نظيفة.. ريال مدريد يواصل انتفاضته ويطارد صدارة الليغا

تغلب ريال مدريد الأحد ​3-صفر على مضيفه راسينغ سانتاندير في المرحلة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل أهداف كيليان مبابي وجود بلينغهام ويان ديوماندي، ليحقق بذلك انتصاره ‌السادس تواليا في جميع المسابقات.

وافتتح مبابي التسجيل بركلة جزاء في الدقيقة 11، قبل أن يتخطى بلينغهام ​حارس مرمى راسينغ يولن أجيريزابالا، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22.





ثم قابل ديوماندي كرة مرتدة من ‌الدفاع بتسديدة مذهلة في الزاوية العليا، ليوسع الفارق ​إلى ثلاثة أهداف قبل تسع دقائق على نهاية الشوط الأول.

ولعب ريال مدريد ​بأريحية في الشوط الثاني، وكان ​مبابي قريبا من تسجيل هدف ​آخر، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم بعد ​مرور ساعة من اللعب.





ويحتل ريال مدريد المركز الثالث مبتعدا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، ونقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويبقى راسينغ في المركز 16 ​متقدما بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

ولم تَبث القناة الرسمية الصينية حتى الآن أي مباراة من المرحلة الحادية عشرة للدوري، وهي الأولى منذ اندلاع قضية تصريحات مبابي بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ.

وبدأت الأزمة مطلع الأسبوع مع انتشار مقطع فيديو تحدث فيه مبابي عن صورة ساخرة متداولة عنه، من بينها واحدة تربطه بـ"ديكتاتور صيني"، في إشارة إلى صور مُعدلة وُضع فيها وجهه على لقطات شهيرة لماو تسي تونغ (1893-1976).

المصدر / وكالات