فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أرسنال ينتفض ويتصدر بفوزه على ليفربول في أنفيلد

بثلاثية نظيفة.. ريال مدريد يواصل انتفاضته ويطارد صدارة الليغا

143 شهيداً.. الصحة تعلن حصيلة شهداء أكتوبر بغزة

عراقجي: محادثات إيران مع الوسطاء القطريين تحرز تقدماً

شبيه نتنياهو تحت المطاردة في تركيا

ملتقى فلسطيني في بروكسل يدعو إلى إعادة بناء التمثيل الوطني على أسس ديمقراطية

الجامعة الإسلامية تحصد 10 مراكز متقدمة في مسابقة عالمية للبرمجة

الشرطة البريطانية تعتقل محامية خلال احتجاج داعم لفلسطين

اكتمال أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس الألف شهيد

الاحتلال يعتقل شقيقين ويصعّد إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية

بثلاثية نظيفة.. ريال مدريد يواصل انتفاضته ويطارد صدارة الليغا

01 نوفمبر 2026 . الساعة 20:51 بتوقيت القدس
...
مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الأول لريال مدريد

 تغلب ريال مدريد الأحد ​3-صفر على مضيفه راسينغ سانتاندير في المرحلة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل أهداف كيليان مبابي وجود بلينغهام ويان ديوماندي، ليحقق بذلك انتصاره ‌السادس تواليا في جميع المسابقات.

وافتتح مبابي التسجيل بركلة جزاء في الدقيقة 11، قبل أن يتخطى بلينغهام ​حارس مرمى راسينغ يولن أجيريزابالا، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22.

بلينجهام.webp
 

ثم قابل ديوماندي كرة مرتدة من ‌الدفاع بتسديدة مذهلة في الزاوية العليا، ليوسع الفارق ​إلى ثلاثة أهداف قبل تسع دقائق على نهاية الشوط الأول.

ولعب ريال مدريد ​بأريحية في الشوط الثاني، وكان ​مبابي قريبا من تسجيل هدف ​آخر، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم بعد ​مرور ساعة من اللعب.

ريال مدريد ث.jfif
 

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث مبتعدا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، ونقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويبقى راسينغ في المركز 16 ​متقدما بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

ولم تَبث القناة الرسمية الصينية حتى الآن أي مباراة من المرحلة الحادية عشرة للدوري، وهي الأولى منذ اندلاع قضية تصريحات مبابي بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ.

وبدأت الأزمة مطلع الأسبوع مع انتشار مقطع فيديو تحدث فيه مبابي عن صورة ساخرة متداولة عنه، من بينها واحدة تربطه بـ"ديكتاتور صيني"، في إشارة إلى صور مُعدلة وُضع فيها وجهه على لقطات شهيرة لماو تسي تونغ (1893-1976).

المصدر / وكالات
#الدوري الإسباني #ريال مدريد #الليغا #مبابي #راسينغ سانتاندير #بلينجهام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة